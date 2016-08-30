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〈北部〉亞太當代藝術中心 議員批沒個影

2016-08-30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市六堵工業區閒置倉庫轉型亞太當代藝術園區，占用的貨運車體趕出去了，倉庫仍閒置，當代藝術中心沒個影，市議員批浪費民脂民膏。

文化局長彭俊亨表示，目前場地先行開放給民眾休閒使用，同時辦理倉儲區土地使用分區變更，至於未來要闢設文創園區、產業專區或是公園體育專區，正在和業者或民眾溝通，不過彭俊亨坦承，在當地要設置文創園區或藝術中心，經營上很困難，這是要認真面對的事。

亞太當代藝術園區預定地約二公頃，有九座三十幾年的舊倉庫，部分空地長期被貨運業者占用，經多年訴訟，去年勝訴定讞，園區內貨櫃車、板架等已經清空，市議員張耿輝、呂美玲等人質疑，該處幾經居民抗爭來的，至今沒動靜，只開放民眾跳土風舞、打太極拳，實在浪費這麼好的地點。

彭俊亨表示，已經跟工業區業者和當地里長里民召開說明會，業者希望跟華山一樣打造文創園區，或是做產業專區；地方民眾則希望做長照園區或是老人休閒活動中心等，文化局年底前將邀請專家學者和附近居民、業者共同討論，再決定其定位。

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  • 亞太當代藝術中心預定地的舊倉庫閒置多時。 （記者盧賢秀攝）

    亞太當代藝術中心預定地的舊倉庫閒置多時。 （記者盧賢秀攝）

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