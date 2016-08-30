〈北部〉亞太當代藝術中心 議員批沒個影
2016-08-30
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市六堵工業區閒置倉庫轉型亞太當代藝術園區，占用的貨運車體趕出去了，倉庫仍閒置，當代藝術中心沒個影，市議員批浪費民脂民膏。
文化局長彭俊亨表示，目前場地先行開放給民眾休閒使用，同時辦理倉儲區土地使用分區變更，至於未來要闢設文創園區、產業專區或是公園體育專區，正在和業者或民眾溝通，不過彭俊亨坦承，在當地要設置文創園區或藝術中心，經營上很困難，這是要認真面對的事。
亞太當代藝術園區預定地約二公頃，有九座三十幾年的舊倉庫，部分空地長期被貨運業者占用，經多年訴訟，去年勝訴定讞，園區內貨櫃車、板架等已經清空，市議員張耿輝、呂美玲等人質疑，該處幾經居民抗爭來的，至今沒動靜，只開放民眾跳土風舞、打太極拳，實在浪費這麼好的地點。
彭俊亨表示，已經跟工業區業者和當地里長里民召開說明會，業者希望跟華山一樣打造文創園區，或是做產業專區；地方民眾則希望做長照園區或是老人休閒活動中心等，文化局年底前將邀請專家學者和附近居民、業者共同討論，再決定其定位。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
苗縣傑出演藝團隊展演 8場次邀客
苗栗縣傑出演藝團隊年度成果演出，九月十七日至十月三十日在縣府文化觀光局中正堂、苗北藝文中心演藝廳、通霄鎮綜合活動中心展演廳、國立苑裡高中演藝…
網友回應
熱門新聞
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 夏普盼與日本顯示器開發OLED 力抗三星
- 陳怡蓉北海道拍婚紗 回味薰衣草相戀原點
- 外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時
- 社論》請教國防部兩個基本問題
- 老爹534轟 衝上史上第18
- 立院913開議 林全施政報告
- 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 日人募資救街貓 貨櫃打造貓庭院
- 外籍看護工換雇主 原雇主須協助轉換
- 內政部提案修法 女性也可為祭祀公業繼承人
- 劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」喊告
- 劉青雲搞笑耍鞭逗樂彭于晏
- LINE「還好沒內射」男被8煞打到昏迷
- 不想上國中 兄當妹面跳樓亡
- 08/30 各報重點新聞一覽
- 證券行情表、證券表格
- 衛武營藝術祭 推百場演出
- 台鐵協商中 秋節車票明如期開賣
- 自由廣場》尊嚴
- 歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費
- 葉倫鬆口升息 亞幣應聲全倒
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
- 毒蟲拒檢高速蛇行 撞飛騎士
- 保護學童安全 將推動「安心走廊」
- IS自殺攻擊 葉門募兵中心71死
- 房市盤整 買方觀望 吳當傑籲建商降價
- 中韓卡位 我南向投資、出口雙跌
- 北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
- 〈單身拼圖〉由衷的稱讚 捕獲情場浪子
- 胎紋合不合格 看一塊錢就知道
- 【台語時間】 劉靜娟／講「老」
- 華府最大台灣智庫ＧＴＩ 9／14成立
- 《台股青紅燈》狼來了的聯準會
- 九三軍人節》小英鼓勵國軍 穿軍服逛街
- 國民黨廉委會延攬馬閣員 黨內批：從鏡中找人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉亞太當代藝術中心 議員批沒個影
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分