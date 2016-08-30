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〈中部〉囂張詐欺犯被逮 想開豪車到警局

2016-08-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安大隊第一中隊員警巡邏時，在北屯區發現一輛BMW豪車，囂張地停在人行斑馬線上，盤查時見車內有3名年輕人，以及中國銀聯卡12張等物品，原來這3人是騙徒，要買賣中國銀聯卡與人頭電話卡，卻因違規停車交易被捕，鄧姓駕駛還堅持要開自己的豪車到警察局，員警答覆說：「你還搞不清楚狀況嗎？你現在是被逮捕的犯人！」

台中市保安大隊第一中隊員警本月25日凌晨零時許，在台中市北屯區崇德路與天津路口，見一輛BMW豪車違規停車，車內3人分別是35歲的鄧姓駕駛（有洗錢防制法前科）、32歲陳姓乘客（有觸犯電信法前科），以及26歲、無前科的劉姓男子。員警發現劉男神色慌張，以左腳踩住腳踏墊上的手提紙袋。

員警搜索車內，查扣中國銀聯卡12張等證物，並在鄧男隨身背包內發現人頭電話易付卡60張、現金14萬8千元、手機5支等。

原來3人都是騙徒，住在高雄市的鄧男要向陳男購買中國銀聯卡，住在台中市的劉男要向鄧男購買人頭電話易付卡，都是用來詐騙；詐欺集團使用人頭電話易付卡撥打電話向中國民眾行騙，再指示被害人匯款到上述中國銀聯卡帳號內，鄧、陳兩人從高雄駕駛BMW豪車，與劉男約在台中市交易，卻因違規停車被警方查獲。

警方將3人帶回警局做筆錄時，鄧男還堅持自己開車到警察局，員警並未同意，並宣告他已是被捕的詐欺嫌犯，擁有保持緘默、聘請律師與調查有利證據等3項權力，但不能自己開車；車由警方代開與暫時保存，若是用犯罪所得購買的，法院可判決沒收，全案依詐欺罪嫌法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方在車內查扣中國銀聯卡等。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在車內查扣中國銀聯卡等。（記者張瑞楨翻攝）

  • 嫌犯囂張把車停在斑馬線上交易。（記者張瑞楨翻攝）

    嫌犯囂張把車停在斑馬線上交易。（記者張瑞楨翻攝）

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標題：〈中部〉囂張詐欺犯被逮 想開豪車到警局


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