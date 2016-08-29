| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小手洗腳搥背 阿公阿嬤感動

2016-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨天是祖父母節，基隆市私立霍格華茲幼兒園舉辦入學禮與祖父母節慶祝活動，園方請小朋友幫阿公阿嬤洗腳搥背，阿公阿嬤被自己照顧的小孫子孫女洗腳，有的是笑得合不攏嘴，有的則是感動到說不出話來，緊緊把孫子攬牢牢。

不少阿公阿嬤頭一次參加祖父母節，孫子孫女洗腳搥背已經讓老人家意外又感動，沒想到園長江慧玲還送小禮物，有位阿嬤靦腆的笑說「金拍謝」。

幼兒園的小朋友端上老師準備的茶杯，小心翼翼奉茶給阿公阿嬤喝，在老師引導下幫阿公阿嬤洗腳、拿毛巾擦拭。

給阿嬤洗腳的行列中，有闕姓、許姓兩位小六的男童，他們因為家庭因素由阿嬤照顧長大；園方邀請男童與阿嬤回園所參與活動，兩位阿嬤深受感動，頻頻向園長鞠躬感謝，讓她們過了人生中第一個祖父母節。

廣告
  • 昨天是祖父母節，霍格華茲幼兒園舉辦洗腳儀式，讓阿公阿嬤感動不已。（記者俞肇福攝）

    昨天是祖父母節，霍格華茲幼兒園舉辦洗腳儀式，讓阿公阿嬤感動不已。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈北部〉小手洗腳搥背 阿公阿嬤感動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.