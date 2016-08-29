〈北部〉小手洗腳搥背 阿公阿嬤感動

2016-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨天是祖父母節，基隆市私立霍格華茲幼兒園舉辦入學禮與祖父母節慶祝活動，園方請小朋友幫阿公阿嬤洗腳搥背，阿公阿嬤被自己照顧的小孫子孫女洗腳，有的是笑得合不攏嘴，有的則是感動到說不出話來，緊緊把孫子攬牢牢。

不少阿公阿嬤頭一次參加祖父母節，孫子孫女洗腳搥背已經讓老人家意外又感動，沒想到園長江慧玲還送小禮物，有位阿嬤靦腆的笑說「金拍謝」。

幼兒園的小朋友端上老師準備的茶杯，小心翼翼奉茶給阿公阿嬤喝，在老師引導下幫阿公阿嬤洗腳、拿毛巾擦拭。

給阿嬤洗腳的行列中，有闕姓、許姓兩位小六的男童，他們因為家庭因素由阿嬤照顧長大；園方邀請男童與阿嬤回園所參與活動，兩位阿嬤深受感動，頻頻向園長鞠躬感謝，讓她們過了人生中第一個祖父母節。