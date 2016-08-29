〈中部〉新港》牛車伯失蹤2週 家人急協尋

2016-08-29

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港鄉月眉潭「牛車伯」郭崑鴻，8月15日失蹤迄今已兩個星期，音訊全無，家人心急如焚，盼望奇蹟出現。

87歲的郭崑鴻日治時代就開始製作牛車，半個多世紀的牛車師傅生涯，自己都數不清手工做多少牛車。退休後即使輕度失智，「牛車伯」仍對牛車情有獨鍾，每逢農曆尾數3、6、9日的雲林縣北港牛墟市集日，偶爾還會騎著腳踏車去懷舊一番。

郭崑鴻失蹤當天是農曆7月13日，家人一度猜測他是要到北港牛墟，因此沿著可能經過的大小道路地毯式搜尋，但「牛車伯」和腳踏車都宛如從人間蒸發。

「牛車伯」孫女說，經各界踴躍提供監視器畫面與線索，阿公最後身影出現在嘉義164縣道新港往民雄的「岳飛騎馬銅像」附近，那裡可通往民雄菁埔、新港大潭與西庄等地，希望這些村落鄉親有看到阿公經過，可以跟家屬聯絡（0928-713973，郭小姐），以便抽絲剝繭尋人。