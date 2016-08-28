〈中部〉議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣

2016-08-28

日南市民揮我國旗迎接

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團一行卅餘人，獲邀前往日本九州宮崎縣訪問，除了宮崎縣知事河野俊嗣、縣議會正副議長星原透、宮原義久等人出面接待外，日南市居民更擠爆日南火車站，夾道揮舞中華民國國旗熱情歡迎，成功推展議會外交。

台中大甲有日南車站，日本宮崎縣也有日南市，且兩個日南車站皆屬日式建築，日南市長崎田恭平及副市長大野理曾分別造訪大甲區日南車站，當地市議員吳敏濟全程陪同參訪，並詳細介紹車站歷史建築，大野理希望雙方城市能有機會結盟，並邀民進黨團互訪，以加強兩市之間文化及經貿交流。

黨團總召吳敏濟表示，訪問團抵達日本時，除受到宮崎縣知事河野俊嗣、日南市副市長大野理及宮崎縣議會正副議長星原透、宮原義久等人熱烈歡迎外，當地著名、即將來台表演的太鼓隊也到現場盛大表演，日南市議長及副市長還動員數百名市民揮舞中華民國國旗，夾道歡迎，氣氛非常熱絡，令參訪人員感動不已。

參訪縣府與議會並座談

訪問團一行除參訪宮崎縣政府與縣議會，雙方並舉行座談。宮崎縣府及議會建於一九三二年，是九州目前歷史最久的議會，成員對宮崎府會歷經戰爭及數次大地震，依舊保持原貌，對日本建築技術讚譽有加。

黨團副總召范淞育指出，此次參訪令他印象深刻，他覺得這是一次相當成功的議會外交；資深議員何敏誠說，當初他建議總召吳敏濟訪問宮崎縣，沒想到參加的議員如此踴躍，更讓他感到欣慰的是，幾天下來大家收穫豐碩，更見識到日本行政效率之高且對台灣非常友善，讓所有參與的團員學習到很多。

行銷觀光、推銷農產糕餅

雙方會談後，吳敏濟表示，台灣的國際空間屢受中國打壓，建議蔡英文總統應多鼓勵議會外交與城市外交，讓台灣走出去，像這次宮崎及日南市訪問，不只得到雙方友誼，他也建議知事、市長及兩位議長多鼓勵日本民眾到台灣觀光，同時也推銷台中農產品及糕餅，希望藉此能加強兩個城市的文化及經貿交流。