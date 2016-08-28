〈中部〉議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
日南市民揮我國旗迎接
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團一行卅餘人，獲邀前往日本九州宮崎縣訪問，除了宮崎縣知事河野俊嗣、縣議會正副議長星原透、宮原義久等人出面接待外，日南市居民更擠爆日南火車站，夾道揮舞中華民國國旗熱情歡迎，成功推展議會外交。
台中大甲有日南車站，日本宮崎縣也有日南市，且兩個日南車站皆屬日式建築，日南市長崎田恭平及副市長大野理曾分別造訪大甲區日南車站，當地市議員吳敏濟全程陪同參訪，並詳細介紹車站歷史建築，大野理希望雙方城市能有機會結盟，並邀民進黨團互訪，以加強兩市之間文化及經貿交流。
黨團總召吳敏濟表示，訪問團抵達日本時，除受到宮崎縣知事河野俊嗣、日南市副市長大野理及宮崎縣議會正副議長星原透、宮原義久等人熱烈歡迎外，當地著名、即將來台表演的太鼓隊也到現場盛大表演，日南市議長及副市長還動員數百名市民揮舞中華民國國旗，夾道歡迎，氣氛非常熱絡，令參訪人員感動不已。
參訪縣府與議會並座談
訪問團一行除參訪宮崎縣政府與縣議會，雙方並舉行座談。宮崎縣府及議會建於一九三二年，是九州目前歷史最久的議會，成員對宮崎府會歷經戰爭及數次大地震，依舊保持原貌，對日本建築技術讚譽有加。
黨團副總召范淞育指出，此次參訪令他印象深刻，他覺得這是一次相當成功的議會外交；資深議員何敏誠說，當初他建議總召吳敏濟訪問宮崎縣，沒想到參加的議員如此踴躍，更讓他感到欣慰的是，幾天下來大家收穫豐碩，更見識到日本行政效率之高且對台灣非常友善，讓所有參與的團員學習到很多。
行銷觀光、推銷農產糕餅
雙方會談後，吳敏濟表示，台灣的國際空間屢受中國打壓，建議蔡英文總統應多鼓勵議會外交與城市外交，讓台灣走出去，像這次宮崎及日南市訪問，不只得到雙方友誼，他也建議知事、市長及兩位議長多鼓勵日本民眾到台灣觀光，同時也推銷台中農產品及糕餅，希望藉此能加強兩個城市的文化及經貿交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
建議文化部及早規劃整體財務資源台中市風風光光把台中國家歌劇院捐給中央，但審計部最新發布的審計報告指出，歌劇院正式開幕後，每年恐出現至少一．五…
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 發電測試順利 陳陽益樂觀成效
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
- 紐黑文女網賽》延續打謝熱力 莊佳容連2年爭冠
- 機場捷運 監調會：可低標通車
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 〈給老公的一封信〉親愛的 請多愛自己一些
- 〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Universiade might replace group over video backlash
- 黑心能源廠 排戴奧辛超標48倍毒害師生
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport line safe, ready for operations: committee
- 試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT’s Wei wins Hualien by-election
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 林全：部會首長要有獨當一面能力
- 貓收藏 貓的女兒節
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
- 超扯消防員 邊開救護車邊抓寶可夢
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 自由廣場》國球三箭 揮棒落空
- 酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
- 〈愛情這檔事〉約 定
- 《台北愛情捷運》駛向20國 6影片展台灣都會風情
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 國防大學歧視愛滋生 百萬罰定了
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！
- 涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
標題：〈中部〉議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email