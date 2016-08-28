〈中部〉汽車斜停占停車格 恐吃900元罰單
2016-08-28
嘉市7月起開出近40張罰單
〔記者王善嬿／嘉市報導〕汽車未依停車格停車，小心吃上罰單！嘉義市政府今年四月在民生南路之興業東、西路至杭州五街的路段，劃設路邊停車格，將自九月一日實施路邊停車收費，在此之前，因民眾檢舉有車主見停車格旁有公園步道，竟將車子「斜插式」停放於停車格，車身甚至侵入步道，屬違規停車，七月以來，警方開出近四十張罰單，車主省了停車費，卻恐挨罰九百元，得不償失。
嘉義市警察局交通隊業務組長陳明桐說，依「道路交通管理處罰條例」第五十六條第九項，汽車駕駛人停車時，如果「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，罰款六百元以上一千二百元以下，通常汽車開罰九百元、機車六百元。
市交通觀光處交通行政科長賴義龍表示，為讓民眾有適應期，停車格雖已劃設，但尚未實施收費，本月二十三日上網公告九月一日起收費，小型車、大型重型機車每小時二十元，收費時間每天上午八點到晚上十點；交觀處將會同市府建設處公園管理科，在公園及停車格間規劃阻隔設施，改善步道受阻的現象。
昨有網友將民生南路上違規停車的照片，上傳臉書社群「綠豆嘉義人」，並貼文質疑「這樣怎麼收停車費」、「想停車的人該怎麼辦」？另有民眾反映，機車停車格遭汽車占用，或汽車停車格遭機車停放等亂象。
一名周姓女子受訪說，如文化路、秀泰影城附近，停車格一位難求，有時更見停車格被車子停一半，或車子停在兩個停車格之間，佔到後方車主停車空間，「看了就很氣。」
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