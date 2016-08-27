〈南部〉鄉長之子殺人棄屍 判18年半

2016-08-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕震驚全國的澎湖西嶼鄉長之子殺人棄屍案，經澎湖地院審結審判，鄉長許月里之子、也是西嶼國中老師劉宸瑞、共犯洪進郎，昨被依共同殺人判刑14年8個月、遺棄屍體判刑4年，合併18年半。

判決書指出，劉宸瑞與洪進郎因積欠被害人林世立債務，不滿林不斷追討，竟萌生殺意，共同計畫殺害並加以棄屍，約定事成後，劉給付現金5萬元予洪，並以支票代洪清償21萬元債務。原本計畫與林相約喝酒，並將安眠藥摻入酒中，待其昏迷後再拋入大海，製造酒醉失足落海假象，但2度嘗試都宣告失敗。

由於林債務催討過急，劉、洪2人再度於去年12月14日中午時分，以商談還債為由，將林誘騙上車，載往偏僻的東昌營區，途中坐在後座的洪企圖以手臂勒斃坐在副駕駛座的林。

但因過於緊張及路上顛簸未能得逞，林下車往東昌營區內逃竄，但被持木棍的洪由後追上，重擊頭部昏迷，洪將林推進廢棄營房，再以手腳重擊林肋骨，導致肋骨骨折窒息死亡，2人合力將屍體拋下西嶼西堡壘瞭望台前懸崖山溝。

昨天澎湖地方法院判決，2人均處18年半，洪進郎並需附帶民事賠償林母180萬元、林子320萬元；至於劉宸瑞部分已與家屬達成賠償協議，成為全案輕判的關鍵。