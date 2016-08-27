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〈南部〉高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法

2016-08-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市大樓垃圾處理費近來每噸漲價七百五十元，漲幅高達四十％，民眾質疑漲價合理性？三位議員昨召開垃圾代清運處理費協調會，認為業者聯合漲價，已違反公平交易法。

環保局廢管科科長楊漢宗說，岡山及仁武焚化廠是委外民營，由業者自行決定處理費價格，廠商確實已漲價，岡山焚化廠表示每噸處理費從去年二○五○元漲到今年二八○○元；仁武焚化廠表示每噸約漲四百元。

李喬如議員認為，垃圾處理費漲幅四十％，簡直把高雄市民當提款機，調漲機制應有半年時間緩衝，讓民眾有時間因應。

林瑩蓉議員表示，漲價應提出合理性，且業者聯合對各大樓漲價七百五十元，顯有違反公平交易法的聯合行為，有壟斷市場之嫌，消保官應主動調查。

郭建盟議員說，環保局應建立焚化廠價格機制，讓處理費透明化，消保官應檢視大樓處理費契約，給予定型化的保障。

高市府消保官鄭逸聰指出，針對業者是否聯合漲價壟斷？將聯繫中央的公平交易委員會來認定，站在保護消費者立場，呼籲業者漲價應在合理範圍內，且須讓消費者清楚為何漲價。

清運業者則強調，漲價是因南區焚化廠處理外縣市垃圾，而無法處理高雄市垃圾，導致業者必須進場仁武、岡山兩家民營焚化廠，這兩家收費又較南區焚化廠高，今年又漲價，業者因此跟著漲。

環保局打臉業者說法，強調從今年開始，南區焚化廠已不再處理外縣市垃圾，環保局也嚴格查核清運業者私自載運外縣市垃圾進到高雄市處理的情形，由於業者處理外縣市垃圾費用遠高於自己市內，如今無利可圖，是否因此轉向市內漲價？

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