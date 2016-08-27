〈南部〉遊覽車禁入哈瑪星 9月起取締

2016-08-27

接駁中心完工 可停63輛

〔記者葛祐豪／高雄報導〕西子灣以往被中國團遊覽車塞爆，交通局興建「哈瑪星旅運接駁中心」完工啟用，九月起遊覽車一律停放該中心，不得進入哈瑪星地區，再透過接駁公車悠遊西子灣、英國領事館等景點。

西子灣的夕陽美景，最吸引中國團客，單日登記前往西子灣的中國團客，最高峰時達四千人次，加上鄰近的英國領事館及哈瑪星老街等景點，導致遊覽車塞爆，去年引起哈瑪星居民的抗議。

為有效解決西子灣遊覽車的問題，交通局與高雄港務分公司合作，在臨海新路南側興建哈瑪星旅運接駁中心，可停放六十三輛遊覽車，提供所有前往哈瑪星、鐵道園區及西子灣地區的遊覽車停放。

交通局指出，九月一日起，遊覽車禁止行駛哈瑪星地區，須停放哈瑪星旅運接駁中心，再轉搭99路公車前往西子灣、英國領事館等景點；臨海新路另有248路、橘1、西城快線等公車，分別前往鼓山輪渡站、中山大學、台鐵左營新站，歡迎旅客多加利用。

如果硬闖 最高罰1800元

若遊覽車硬闖哈瑪星地區，警方從九月一日起可逕行取締，依法可處九百至一千八百元罰鍰。

交通局長陳勁甫說，遊客也可步行或租用自行車，前往西子灣遊覽，希望藉此減少汽車空氣污染量，提升觀光品質，作為高雄市明年舉辦生態交通全球盛典的模範。

不過，因為近期中國團客銳減，每天進出西子灣的遊覽車，已比高峰時少掉三分之一至一半左右，對哈瑪星的交通衝擊也減少許多。