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〈南部〉週日薩克斯風饗眾 樂團吹奏3年

2016-08-27

〔記者李立法／屏東報導〕「免費聽薩克斯風演奏，還有飲料喝！」這種好康的事，每個星期天都會在廣興公園發生，「愛吹風」樂團招待聽眾賞樂已經三年，團長朱棋樺說，能夠透過音樂散播歡樂，讓團員覺得開心又有意義。

專門維修及買賣家電的朱棋樺，喜歡吹薩克斯風，常到廣興公園練習，因周邊民宅不多，比較不會吵到人，可讓他盡情吹奏，想不到竟吸引在公園散步的民眾聆聽，他受到鼓舞，越吹越起勁，引起其他音樂同好共鳴，陸續加入演奏行列。

在廣興公園表演 還有飲料免費喝

朱棋樺說，三年前開始，他和幾名同好固定在週日晚上交流，或許是吹出默契，前來聽奏的民眾越來越多，團員也跟著增加，他於是發起組成「愛吹風」樂團，十名團員來自各行各業，藉由每週聚會演奏聯絡感情，順便和廣興公園運動民眾來場二個小時的互動。

出身警界的團員「阿彥」表示，聽眾席地而坐，讓團員過意不去，朱棋樺便開著自家小貨車載了幾十張椅子來，並煮了一大壺紅茶，讓聽眾有椅子坐，有飲料喝，輕鬆賞樂。朱棋樺說，團員即興演奏，自娛娛人，在收假前一晚，希望能為大家儲備好心情，迎接每星期第一個上班日。

陳姓里民表示，過去二、三年來，只要演奏時間一到，聽眾就會到場主動搬椅子、倒飲料 ，放鬆心情欣賞一個星期才一次的薩克斯風饗宴。

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  • 愛吹風樂團在團長朱棋樺（右二）帶領下，每週日晚上為聽眾帶來2個小時的薩克斯風音樂饗宴。（記者李立法攝）

    愛吹風樂團在團長朱棋樺（右二）帶領下，每週日晚上為聽眾帶來2個小時的薩克斯風音樂饗宴。（記者李立法攝）

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