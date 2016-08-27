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〈台北都會〉（台北）減稅增誘因 鼓勵大樓停車位共享

2016-08-27

〔記者黃建豪／台北報導〕市長柯文哲昨聽取北市府交通會報，針對交通局為解決停車不易問題而推動「機關學校夜間開放停車專案」，柯認為機關、學校參與不夠積極，係因誘因不夠導致，因此裁示訂定進一步的「台北市停車位共享計畫」，有意以減免房屋稅、地價稅與營業稅方式，誘使民間辦公大樓參與釋出停車空間，達成資源共享的理念。

柯︰夜間閒置停車空間釋出

停車管理工程處報告指，北市府自二○○七年核定「市屬機關及學校停車場於夜間開放民眾使用」計畫，以善用市府機關、學校既有停車空間方式，減少地下停車場的開發，實施至今，已於市府四百三十九處機關學校，開放其中一六七處停車空間，收費供民眾停車；今年二月核定計畫第二版後，預估年底前再新增四十三處機關學校，將可新增一一八三個停車格，開放占比達總體機關學校的四十八％。

停管處說，公家機關和學校釋出停車空間後，會採月租方式向民眾收費，目前已開放的學校大多收入大於支出。但警察、消防等單位有其特殊性無法開放，有的學校則因面積較小，可帶來的經濟價值少，或因安全考量而不開放。

柯文哲則認為，現在還有兩百二十九處機關學校尚未開放，是因為「沒有好處」，應從制度面來想，設法告訴別人「開放後有什麼好處」。

柯文哲說，過去大家都以為蓋公共住宅就是居住正義的全部，但其實台北市有六萬多戶空戶，必須思考如何透過修正房屋稅、地價稅，讓這些空戶願意出來，還要思考的是，公家機關停車位一大堆，甚至內湖等地區的辦公大樓，停車空間在夜間閒置時，要怎麼讓他們願意釋放出來達到資源共享。

柯文哲最後裁示，由交通局與財政局等相關單位訂定「台北市停車位共享計畫」，研議給予房屋稅、地價稅和營業稅減免方式，鼓勵辦公大樓也願意釋出停車空間。柯說，房屋稅和地價稅是地方稅，用行政命令就能解決，連自治條例都不用修改，這部分市府可以控制。

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  • 市長柯文哲指示制定計畫，研擬以減免房屋稅、地價稅與營業稅方式，誘使民間辦公大樓參與釋出停車空間。（記者黃建豪攝）

    市長柯文哲指示制定計畫，研擬以減免房屋稅、地價稅與營業稅方式，誘使民間辦公大樓參與釋出停車空間。（記者黃建豪攝）

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標題：〈台北都會〉（台北）減稅增誘因 鼓勵大樓停車位共享


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