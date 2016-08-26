〈南部〉麻豆文旦節 柚燈展明登場
2016-08-26
〔記者楊金城／麻豆報導〕中秋節近了，聞名的麻豆文旦採收上市，麻豆文旦節明天下午五點將在麻豆公十一公園登場，熱鬧行銷文旦，今年並首次結合燈會概念，布置柚燈展，有全台最大的文旦主燈、十二生肖燈和二千盞柚子燈。
麻豆區長林振祿說，麻豆文旦節當天有彩繪文旦創意商品、果雕體驗、文旦造型撲滿、文旦市集大街，還商請台灣首府大學研發推出文旦大餐，將柚子入菜，現場有文旦料理提供品嘗。
台首大餐旅系助理教授許煜忠說，柚子有精油的苦澀味，須先用鹽將柚皮醃漬，再用熱水汆燙三次，以去除苦澀才能入菜。文旦大餐有柚香芙蓉海上鮮、蜜汁柚香風味雞、樹子柚醬海鱸魚等十菜。
公十一公園並布置高四公尺、寬三公尺的文旦大主燈、十二生肖燈、二千盞柚子燈等造型燈具，打造文旦燈會；也布置文旦行銷入口意象和保柚祈福裝置藝術，將從八月廿七日展至九月十八日。八月廿八日到九月十日另有「文旦之夜」。
麻豆公所也將在八月廿八日到台中市電子街和美術館綠園道舉辦兩場快閃行銷，免費送麻豆文旦給民眾品嘗，為柚農打開新通路。
麻豆區農會總幹事李育賢說，麻豆柚農約三千三百戶，文旦種植面積八百五十公頃，年產五千萬台斤，產值三十億元。今年因雨災減產，消費者要買麻豆文旦要快下手，慢來可能買不到。麻豆農會超市將在九月三至四日舉辦文旦展售會。農業局副局長郭伊彬說，往年都會有麻豆文旦冒牌貨，要買正港麻豆文旦就要來麻豆買。
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