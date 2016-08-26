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〈南部〉高市燃燒設備空污排放標準 明年更嚴格

2016-08-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局防制細懸浮微粒PM2.5，新訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」，針對前驅物氮氧化物、硫氧化物加嚴排放標準，最重可罰一百萬元，預計將於明年上路，搭配總量管制削減指定污染物，雙管齊下，改善空污。

高市是台灣重工業之都，固定污染源負荷占全台約四成，空氣污染十分嚴重。根據環保署統計，高市PM2.5來源以鋼鐵工業一成八最多，大多發生在十二月至三月，因大氣擴散不佳，光去年冬天，PM2.5「紫爆」約二十二天。

市府環保局統計，高市前年氮氧化物排放量是三萬六千噸、硫氧化物排放量達兩萬六千噸。去年六月公告為總量管制區，列管四百七十六家大型工廠，排放揮發性有機物、粒狀物、氮氧化物、硫氧化物達四十噸，要求工廠排放污染源三年內減量五％。

環保局新訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」，針對以瓦斯、重油、煤炭為燃料的工廠，限制硫氧化物排放標準從三百ppm，加嚴為不得超過一百ppm；氮氧化物排放標準從兩百五十ppm，加嚴為不得超過一百五十ppm。

影響300業者 最高罰百萬

環保局清查有三百家業者，如台塑、中鋼等，藉以要求業者使用較潔淨的原燃料或裝置防制設備，如改用天然氣等設備，違者可依空污法開罰十萬至一百萬元。

空噪科科長鄭嵐表示，加嚴標準將於明年公告實施，預估高市硫氧化物排放量將可年減一千兩百噸、氮氧化物排放量可年減七百五十噸，可望降低PM2.5排放量，達到節能減碳，改善空氣污染。

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  • 環保局加強稽查會產生硫氧化物、氮氧化物的工廠。（記者陳文嬋攝）

    環保局加強稽查會產生硫氧化物、氮氧化物的工廠。（記者陳文嬋攝）

  • 高市空氣污染嚴重。（記者陳文嬋攝）

    高市空氣污染嚴重。（記者陳文嬋攝）

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