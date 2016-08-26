〈南部〉蘭嶼綠蠵龜上岸產卵 創新高

2016-08-26

〔記者張存薇／台東報導〕驚喜！台東縣蘭嶼鄉是海龜保育重鎮，台灣海洋大學研究團隊持續記錄綠蠵龜，發現今年母龜上岸產卵創近年新高，前晚更一舉順利孵化八十三隻，台灣海大生命科學院院長程一駿說明，蘭嶼鄉民沒有獵殺海龜食用的習慣，而這些在蘭嶼產卵的母龜多游往日本南琉球群島，當地也是保育區，因此近五年來，綠蠵龜數量持續增加。

近5年持續增加 今年已記錄24隻

程一駿團隊從民國八十六年起，每年六月底、七月都會進駐蘭嶼小八代灣觀察綠蠵龜生態，程一駿說，母龜約四到六年會洄游到同一地區產卵，而四年前母龜上岸產卵掉到最低點的八隻，這五年來持續穩定成長，平均一年都超過十隻，今年迄今已記錄到廿四隻母龜上岸。

而編號三九三四的母龜六年前也曾在小八代灣產卵，七月四月深夜又度上岸，隔天凌晨產卵，程一駿說，清晨快四時母龜完成卵窩覆沙工作且準備下海，但不小心誤入林投樹叢，研究團隊及民眾花兩小時協助脫困。

程一駿表示，因為七、八月母龜上岸產卵太密集，小八代灣區域較小，研究人員會一顆一顆把卵挖出來，幫忙搬家到較高處，以免後續其他母龜產卵造成干擾。

八月四日晚，這窩卵又再度被其他產卵母龜挖出，其中有五粒龜卵被挖出、且破裂死亡，研究團隊再次救援，前晚共有八十三隻小龜順利孵化且運動能力良好，在測量身高、體重後，隨即將稚龜放回原沙灘並下海。