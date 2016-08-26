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〈北部〉清大偷窺狼抓到了 竟是工學院男研究生！

2016-08-26

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學女生宿舍偷窺之狼逮到了！女學生們終於可鬆口氣了！

17日凌晨，清華大學女生宿舍區有陌生男子潛入偷窺及疑似性騷擾，女學生人人恐慌，經校方比對各宿舍監視器及過濾後，查出該名男子是校內的男研究生；他坦承從打開的窗戶潛入宿舍，原想竊取財物，看到熟睡中的女學生後，才起了歹念，企圖騷擾，事後深感後悔，已於前晚由校方陪同向埔頂派出所投案。

清華大學對於校內發生此事深表遺憾，表示已協助該名男研究生面對法律責任，同時啟動校內輔導、懲處及性平機制，未來會依校規處理；對於3名遭到驚嚇的女學生，校方已向她們回報調查及處理進度，並視其需要提供諮商輔導。

清大女生宿舍17日凌晨遭人闖入後，引起女生宿舍人人自危及恐慌，更有家長及學生認為學校處置冷淡，未關心心靈受害女生，在網路發起肉搜及靠北行動，希望校方及警方重視。

清大駐警隊透過各寢室及宿舍監視器過濾比對，發現有名可疑男子多次出現在女生宿舍四周，後來經查訪，查出是清華校內工學院的男研究生。

清大學務長謝小芩表示，學校針對此事件並非冷處理，在受理女學生報案後即成立小組並配合警方，校方已啟動輔導機制，同時加強安全巡查，讓學生安心住宿。

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  • 清大女生宿舍發生有陌生男子闖入及疑似騷擾，經比對已查出是校內的男研究生所為，讓女學生鬆了一口氣。（記者洪美秀攝）

    清大女生宿舍發生有陌生男子闖入及疑似騷擾，經比對已查出是校內的男研究生所為，讓女學生鬆了一口氣。（記者洪美秀攝）

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