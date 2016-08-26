〈北部〉北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

2016-08-26

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄

〔記者沈佩瑤、郭逸／台北報導〕文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，疑謝佩霓「一案兩包」，政風處昨介入調查；而原訂參加地景藝術節標案、名列第一優先議價順位的「明道工作室」，也臨時缺席昨下午舉行的議價會議，等同放棄。文化局表示，沒有特別詢問未出席的理由，依法會通知第二順位廠商遞補議價。

明道工作室負責人李明道，同時也是「白晝之夜」案的藝術總監。李明道坦承，因為希望白晝之夜能獲得更多資源，才投標呼應白晝之夜活動的地景公共藝術節，如今傳出負面消息，不希望被貼上圖利標籤，因此放棄議價，目前就是專心把白晝之夜做好。

文化局長除了參加局務會議 連兩天外出

而謝佩霓也連續兩天以開會或外出為由，除昨上午參加局務會議外，連辦公室都未再踏入一步，記者持續撥打電話均無人接聽，文化局人員僅低調表示「局長，本來就比較難找人」。

議員批市府團隊有「禿鷹集團」 蒙蔽柯

議員陳彥伯直言，市府團隊有「禿鷹集團」，看到市府有「肥肉」就立刻啃噬，空中花園興建濕地、未經規劃廣建公宅等案子都有類似狀況，此次文化局投標的案子如出一轍，蒙蔽「政治無知」的市長柯文哲，「我怕文化局不給我錄音檔。」他提到，自己也在調查謝佩霓是否介入其他標案，已提報政風處調查。他強調，標案內容應公開透明，否則遭特定人士主導，將遭外界詬病。

市議員王威中表示，文化局、觀傳局業務內容比較見仁見智，但制定標案的邏輯要有一致性，例如文化局以往的地景、文化意象及LOGO等標案，部分採最低標，部分則是最有利標，難以說服未得標廠商。