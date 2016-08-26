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〈北部〉金針花盛放 六十石山金黃耀眼

2016-08-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕站上花蓮六十石山最高點，彷彿全世界都變成金黃色的海洋。上週起六十石山金針花進入盛放期，假日吸引大批遊客上山，預估本週六、日暑假最後一週將湧現新一波人潮。富里鄉農會建議，山區停車空間少，建議搭乘花海接駁車上山！

六十石山金針花從八月中下旬進入最盛開期，假日時間大量車子擠爆山區狹小道路，讓山區的攤商、民宿忙得不可開交！來自台北的賴小姐和朋友到花蓮租車上山賞花，看到花海直呼「好美」，要同行友人「一定要替她拍到最美的角度」。她說，特地挑暑假的非假日前來，看到這麼美的風景直說「很值得、一輩子一定要來一次」。

遊客從台九線三百零八點六公里處富里鄉竹田入口入山，約七公里路程就能爬升到海拔八百公尺的六十石山區賞花，上山的路坡度平緩，開車並不困難；但下山路線從台九線東里出，這段路較陡，建議遊客如自行開車一定要打低速檔，煞車輔助，對開車技術沒信心，不妨搭富里鄉農會的九人座賞花接駁車，每人收費四百元，含二百萬保險、加送富里米四百公克及乾金針卅克、礦泉水。

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  • 六十石山金針花盛開，遊客走進美如畫的風景中。（記者花孟璟攝）

    六十石山金針花盛開，遊客走進美如畫的風景中。（記者花孟璟攝）

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