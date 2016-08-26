〈北部〉資源再生廠擬進駐中興工業區 地方反對
〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業股份有限公司計畫在銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，昨天與地方進行「環境影響說明書編擬階段公開說明會」，泓赫雖再三強調，處理廠採「熔融爐」設計，非傳統焚化爐，不會污染地方環境，但地方強調「過去被騙怕了」，心存質疑，強烈要求「不要建」。
泓赫︰採熔融爐設計 不會污染
說明會在中興工業區北區服務中心內舉行，銅鑼鄉長謝其全、鄉代表會主席李瑞廷、當地中平村長邱徐永等數十名居民及立委陳超明辦公室執行長邱俐俐、立委鍾孔炤助理陳冠宇等人，都到場關心。
泓赫企業說明，計畫利用工業區內原巨擘科技三公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，採日本先進的「熔融爐」處理廢棄物，期盼達成垃圾零廢棄的目標，並提供在地就業機會。
泓赫企業並指出，「熔融爐」是採電爐發熱，溫度最高可達攝氏三千度，可將廢棄物裂解成為結晶石，可作建材使用；處理過程中沒有廢水排放，廢氣排放前，也會先過濾，達到環保署標準，並有廿四小時監控，不會污染環境。
但地方人士表示，銅鑼鄉有兩個工業區、一個科學園區，眾多廠商進駐，每家廠商在說明會時，都說得天花亂墜，強調不會污染環境、破壞生態，仍見偷排廢水的情形；地方認為，他們不需要回饋，只想保有現今居住環境與品質，希望泓赫打消念頭，到其他縣市設廠。
邱俐俐、陳冠宇也認為，業者昨天說明會沒有提供居民詳細的資料及充分、易懂的說明，認為業者欠缺誠意。
對此，泓赫企業執行長彭國媛表示，會將居民意見彙整納入說明書中，並持續與地方溝通，不過，若地方仍堅決反對，公司也可不設廠。
縣府環保局表示，泓赫此次說明會，為依據「開發行為環境影響評估作業準則」，於申辦設廠說明書製作前，與地方居民舉辦會議，以了解地方居民對開發計畫的意見與關切事項，以供後續說明書編製與改善的參考。說明書完成後，仍需經由環保局審查，以現今環評精神，開發計畫得廣徵民意，並得消弭民慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 生日不要禮物 9歲男童訂100個披薩助人
- 奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨
- 回到最初的原點！ 「小四」蘇翊傑重返達欣
- 伊朗與西亞世界》禁女性穆斯林服裝：自由西方的假象
- 日矽併公文跑遍各國
- 聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑
- KYMCO Like 125 復古時尚登場
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進
- 中職》兄弟3洋投如何抉擇？ 最快今天揭曉
- 爭議過大 財部網路賣酒政策喊卡
- 亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
- H奶乳搖妹曬姊妹照 超深邃豪溝大方露
- 司法院正副院長 蔡英文提名許宗力、蔡炯燉
- 老人家沒自信 4成自認是家人負擔
- 鍾小平嗆柯P 9月發動罷免台北市長
- 日職》陳冠宇今升一軍 軟銀3連戰牛棚待命
- 澳洲礦工發財了！ 挖到價值600萬的巨大金塊
- CNN：波斯灣美艦對伊朗艦艇發射照明彈
- 假蒙特梭利行虐童之實 家長控訴黑心幼教
- 奧運》波蘭選手賣掉銀牌 幫助3歲童治療癌症
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court upholds ruling to end work halt on Dome
- 英智庫︰中對台經濟誘惑 變經濟威嚇
- NBA》甜瓜穿浴袍逛街 被老婆狂虧（影音）
- 超跑選手找回好戰友 人狗情緣好感人
- 身障朋友當起綠手指 開創事業新人生
- 小英不滿意度攀升 徐永明指原因在「政策混亂」
- 羽球》最新世界排名 周天成、戴資穎分列男女單第7
- 神全逆轉轟 要回失去MVP
- 奧運》省機票錢「相忍為國」？ 肯亞代表團滯留里約住貧民窟
- 陪睡錄音檔有疑點 劉樂妍出面回應
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺
- 岱桑重返第一棒 火腿攻頂成功
- 18歲迪士尼童星分了男友就出櫃 激情熱吻女性好友
- Pudangi'撫慰亡者親人 卑南族傳統好動人
- 《人氣鞋 黑白時尚》街頭潮鞋
標題：〈北部〉資源再生廠擬進駐中興工業區 地方反對
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email