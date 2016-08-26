〈北部〉資源再生廠擬進駐中興工業區 地方反對

2016-08-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業股份有限公司計畫在銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，昨天與地方進行「環境影響說明書編擬階段公開說明會」，泓赫雖再三強調，處理廠採「熔融爐」設計，非傳統焚化爐，不會污染地方環境，但地方強調「過去被騙怕了」，心存質疑，強烈要求「不要建」。

泓赫︰採熔融爐設計 不會污染

說明會在中興工業區北區服務中心內舉行，銅鑼鄉長謝其全、鄉代表會主席李瑞廷、當地中平村長邱徐永等數十名居民及立委陳超明辦公室執行長邱俐俐、立委鍾孔炤助理陳冠宇等人，都到場關心。

泓赫企業說明，計畫利用工業區內原巨擘科技三公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，採日本先進的「熔融爐」處理廢棄物，期盼達成垃圾零廢棄的目標，並提供在地就業機會。

泓赫企業並指出，「熔融爐」是採電爐發熱，溫度最高可達攝氏三千度，可將廢棄物裂解成為結晶石，可作建材使用；處理過程中沒有廢水排放，廢氣排放前，也會先過濾，達到環保署標準，並有廿四小時監控，不會污染環境。

但地方人士表示，銅鑼鄉有兩個工業區、一個科學園區，眾多廠商進駐，每家廠商在說明會時，都說得天花亂墜，強調不會污染環境、破壞生態，仍見偷排廢水的情形；地方認為，他們不需要回饋，只想保有現今居住環境與品質，希望泓赫打消念頭，到其他縣市設廠。

邱俐俐、陳冠宇也認為，業者昨天說明會沒有提供居民詳細的資料及充分、易懂的說明，認為業者欠缺誠意。

對此，泓赫企業執行長彭國媛表示，會將居民意見彙整納入說明書中，並持續與地方溝通，不過，若地方仍堅決反對，公司也可不設廠。

縣府環保局表示，泓赫此次說明會，為依據「開發行為環境影響評估作業準則」，於申辦設廠說明書製作前，與地方居民舉辦會議，以了解地方居民對開發計畫的意見與關切事項，以供後續說明書編製與改善的參考。說明書完成後，仍需經由環保局審查，以現今環評精神，開發計畫得廣徵民意，並得消弭民慮。