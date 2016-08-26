| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹縣》文化列車啟動 26場展演下鄉

2016-08-26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣文化局「文化列車」二十九日開「駛」，安排二十六場藝術展演下鄉，縣長邱鏡淳昨天在活動啟動記者會上說，希望藉系列藝術下鄉，讓文化藝術向下扎根。

文化局說，八月二十九日到十一月十八日，有十場「客家藝文推廣活動─行動藝術館」、五場「藝進校園─好客麗麗」、五場「藝進校園─藝術直達列車」、一場「藝傳千里─動物狂歡會」、一場「遍撒音樂種子在社區─巴雀藝術」及四場「閱讀趴趴走─故事巡迴列車下鄉．來．我．校」，其中，特別邀請打幫你樂團教導學童用「烏客麗麗」伴唱創意母語兒歌。詳情可上文化局網站（http://www.hchcc.gov.tw/）查詢，或電洽：551-0201。

邱鏡淳說，縣府四成經費挹注在教育，並致力彌平城鄉差距，這場文化列車活動整合文化部、客委會和縣府等多方資源，希望藉由藝術下鄉，讓文化藝術向下扎根，縮短城鄉資源差距，讓偏鄉孩子也能親近藝術、體驗藝術。他也鼓勵家長踴躍參加，和孩子一起分享藝術的美好。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 活動
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉竹縣》文化列車啟動 26場展演下鄉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.