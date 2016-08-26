〈北部〉竹縣》文化列車啟動 26場展演下鄉

2016-08-26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣文化局「文化列車」二十九日開「駛」，安排二十六場藝術展演下鄉，縣長邱鏡淳昨天在活動啟動記者會上說，希望藉系列藝術下鄉，讓文化藝術向下扎根。

文化局說，八月二十九日到十一月十八日，有十場「客家藝文推廣活動─行動藝術館」、五場「藝進校園─好客麗麗」、五場「藝進校園─藝術直達列車」、一場「藝傳千里─動物狂歡會」、一場「遍撒音樂種子在社區─巴雀藝術」及四場「閱讀趴趴走─故事巡迴列車下鄉．來．我．校」，其中，特別邀請打幫你樂團教導學童用「烏客麗麗」伴唱創意母語兒歌。詳情可上文化局網站（http://www.hchcc.gov.tw/）查詢，或電洽：551-0201。

邱鏡淳說，縣府四成經費挹注在教育，並致力彌平城鄉差距，這場文化列車活動整合文化部、客委會和縣府等多方資源，希望藉由藝術下鄉，讓文化藝術向下扎根，縮短城鄉資源差距，讓偏鄉孩子也能親近藝術、體驗藝術。他也鼓勵家長踴躍參加，和孩子一起分享藝術的美好。