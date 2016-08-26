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〈北部〉《平鎮山仔頂、大溪至永寧捷運站》新增兩公車路線 明年初開跑

2016-08-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府新闢的平鎮山仔頂及大溪至新北市土城區永寧捷運站兩條公車路線，經市府市區客運審議委員會審查，「統聯、指南客運聯盟」取得平鎮山仔頂段優先籌備權，預計明年一月通車，大溪段由捷順交通公司入選，明年二月可通車，兩條路線都採三段計費、票價最高五十四元。

「山仔頂—永寧捷運站」從平鎮山仔頂出發，經平鎮中豐路、龍潭區中正路、北龍路、大昌路，從龍潭交流道上國道三號到達永寧捷運站，全長三十四公里，每天需往返五十班次以上；「大溪—永寧捷運站」平日於大溪復興路發車，假日於大溪橋橋頭停車場發車，經崎頂、埔頂公園、埔頂、從大溪交流道上國道三號高速公路抵達永寧捷運站，全長三十一公里，平日來回三十班次、假日四十班次。

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