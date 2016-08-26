〈北部〉《平鎮山仔頂、大溪至永寧捷運站》新增兩公車路線 明年初開跑

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…