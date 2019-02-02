亞洲首對成功分割連體嬰 忠仁驟逝

原要一起紀念分割40週年… 忠義：延續哥哥精神 貢獻社會
〔記者蔡亞樺、蕭婷方、林惠琴、楊綿傑／綜合報導〕亞洲首對分割成功的連體嬰哥哥張忠仁昨日驚傳驟逝，在台北市環保局直屬清潔隊擔任約僱人員的張忠仁，前日下午五點五十分、下班時刻，同事發現他坐在輪椅上抽搐、口吐白沫，送台大醫院搶救，昨清晨因腦幹出血宣告不治。弟弟忠義說：「會代替哥哥繼續活下去。」他透過友人向本報轉述，目前身心俱疲，感謝各界關心，未來會延續哥哥精神、繼續貢獻社會。
任職北市清潔隊21年 口吐白沫被同事送醫
今年是兄弟兩人手術成功分離四十年，原定將舉辦紀念會，忠仁突然離世後，紀念會是否續辦還待重新討論。
北市環保局副局長盧世昌表示，張忠仁是環保局直屬清潔隊約僱人員，從一九九八年任職至今已經廿一年。昨傍晚五點五十分左右下班時間，準備離開辦公室的同事發現，張忠仁坐在輪椅上不動且身體抽搐，甚至口吐白沫，緊急送到台大急診室，昨日清晨急救無效，研判可能是天氣轉冷所致。
清潔隊長吳鎮豪說，忠仁平日與同事相處融洽，聊天大多聊到他弟弟忠義孩子的事情，個性樂觀幽默，工作表現也不錯，幾乎沒聽過忠仁抱怨身體不舒服。
忠仁、忠義幾乎一出生就離開父母羽翼，雖然手術成功，但術後仍被父母送往露德之家，在育幼院人員的愛心照顧下長大。
兄弟相扶持 一個人若不在、另人會顧家
在人生的道路上，兄弟倆互相扶持，感情十分深厚。忠仁曾說：「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任。」忠義也提及：「哥哥就是我的分身。一個人不在，另外一個人會把留下的事情給照顧好。」
忠仁去年十一月底曾在臉書貼文「身體疼痛，期待有一天可以不痛。忍耐快到頂。」去年十二月二十三日過生日時，忠仁也寫下「擔心最多是弟弟身體狀況及帶孩子上經濟壓力負擔很多」、「身體上也無法改變多些，只願不要退化太快就可以」，顯示出病痛纏身的困頓及對弟弟的牽掛。
忠仁最擔心弟弟健康 未料自己先離世
忠仁近年熱心公益，積極到校園等地演說、分享生命故事，臉書貼文也曾提及「二○一九年是圓夢的起步一年，我想要給自己目標，在演說上更進步學習，如果機運成熟，我想挑戰一些事情讓人生不後悔。」忠仁最擔心弟弟的健康，沒想到自己先離開。
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