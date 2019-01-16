補教師體罰學生 4年內禁聘用

2019-01-16

〔記者劉婉君、林曉雲／綜合報導〕台南市永康區某補習班老師日前傳出不當體罰學生，教育局昨召開短期補習班不適任人員認定委員會，認為情節重大，決議該教師四年內不得再受僱於補習班，認定結果提報教育部複核後，將登錄在全國不適任人員系統。這也是「補習及進修教育法」於二○一七年修正實施後，因為體罰補習班學生而被提報不適任教師管制四年是首例。

2017年修法後 師體罰列不適任首例

該名補習班老師於一月初被爆出只因小四學生小考成績不佳，要求學生自摑巴掌兩百下，造成學生雙頰紅腫。學生家長氣憤提告，事件在網路上被披露，引起各界關注。台南市府教育局事後調查更發現，類似情形曾遭體罰的學生有五人，先以業者經營未立案課後照顧中心，依「兒童及少年福利與權益保障法」裁罰業者六萬元，並限期三個月改善。

教師違法體罰部份，教育局昨依「補習及進修教育法」規定召開認定委員會，七名委員包括教育局、社會局、法學專家、兒少專家、業者代表，出席者五人，會中認定體罰行為情節重大，依照「補習及進修教育法」第九條第六項規定「可審酌認定一年至四年不得聘用或僱用」，委員會決議其四年內不得再於補習班受聘僱。

補習班、課後照顧中心 應加強職訓和宣導

教育局表示，該教師若對認定結果不服，可依法提出救濟。同時，此次認定案例也將通知業者，除了希望達到警惕的效果，也呼籲補習班及課後照顧中心業者，應對所屬員工加強教育訓練與法令宣導。教育局也將辦理公共安全研習，對業者強化宣導，避免再有違法體罰事件的憾事發生。

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