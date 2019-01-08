管中閔今任校長 社民黨︰荒腔走板的鬧劇

2019-01-08

〔記者林曉雲／台北報導〕經歷一年多爭議風波，台大教授管中閔今天將在爭議聲中出任台大新校長；但台大校長遴選重大瑕疵未解決，不僅有校長候選人提告、台大教授與校友接連抗議，大塊文化董事長郝明義昨亦在臉書發文，向總統蔡英文和行政院長賴清德喊話，勿破壞政府治理基礎；社民黨也發聲明抨擊管上任台大校長已成荒腔走板的鬧劇。

管爺作風？ 先預告不接受媒體提問

台大新校長管中閔一上任就擬展現「管爺」作風，上任前只在臉書說明不參加政黨活動，今天也不願接受媒體的提問監督。台大昨天即先告知各媒體，管中閔上任校長後就另有行程，今天預計不接受採訪；而且，在校長就職典禮活動現場，要請與會媒體「惠賜名片或攜帶記者證」。

台大教授劉靜怡在臉書發文質疑，前立法院長王金平和台大校長遴委會召集人陳維昭，兩度進總統府幫管中閔「喬位子」，也是和管中閔無關的政黨、黨派活動？這可是挺管的自主聯盟要角李鴻源公開說的。而管的助理一度到劉靜怡的臉書嗆說政治權力最大，劉抨擊管其實最政治，卻硬要裝作去政治，是「矯情沒有下限」。

郝明義昨則在臉書發文疾呼蔡英文和賴清德，還有最後的機會可證明沒有和不顧法治而逕自放水同意聘管的前教育部長葉俊榮三位一體，呼籲不要把政府治理的基礎破壞殆盡。

社民黨︰監院還在調查 管不應上任

社民黨昨也發出聲明稿質疑，在葉俊榮「勉予同意」管中閔擔任台大校長的那一刻，不只全台公民滿頭驚嘆號與問號，更變成上級不知情，下屬急放行的鬧劇。管中閔爭議重重，監察院等還在調查中，不應出任台大校長。而在諸般爭議下，管案竟可被葉部長選在行政院訴願會決定的前一天搶先草率放行，是否涉及瀆職、圖利等罪，也應調查！

台大學生會會長吳奕柔表示，學生會要求重啟校長遴選的立場未曾改變，對於教育部放行管上任台大校長，學生會只能尊重，學生會將提出學生關心的議題和新校長溝通。

交接儀式將於今早十時舉行，由教育部常次林騰蛟擔任監交人，前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池等人預計會出席。

台大校長遴選委員會於去年一月選出管中閔為校長當選人，卻被台大教授踢爆台灣大兼職未揭露、台灣大副董任遴選委員也未利益迴避等重大爭議，有損遴選公正性與其他校長候選人權益，教育部及前教育部長葉俊榮都依法要求台大遴委會重啟遴選卻遭拒，但十二月底葉開記者會痛批台大遴委會不負責任後，卻突然「勉予同意」放行管任台大校長，使得管得以在爭議未解決狀況下接任台大校長。

管案爭議表格

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