康芮減弱路徑東修 今明北部、東北部防豪大雨

2018-10-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕康芮颱風持續朝台灣東北部外海靠近，中央氣象局指出，因康芮所在洋面海水熱含量低，昨早減弱為中度颱風，預估未來強度會持續減弱，康芮未來路徑也持續往東修正，預估發布海上颱風警報機率降低，不過，週四晚間到週五清晨北部、東北部仍要嚴防局部大雨或豪雨發生。

氣象局觀測指出，康芮昨距離鵝鑾鼻東南東方約800多公里海面上，強度持續減弱，近中心最大風速減為每秒45公尺，7級暴風圈半徑250公里，持續朝西北方向前進，目前各國預報模式多認為康芮將通過宮古島東方海面，再北轉往日韓前進。