健保多元議價 新藥療效不佳 藥商須降價或退費

2018-09-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多新推出的藥品還沒有納入健保給付、病患得付高昂藥費，許多藥品也排隊等待納入健保給付；衛福部公告新增藥品給付協議，有多元議價方式，加速議價或返還一定比例藥費等。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠說，許多藥廠提出新藥讓不少病患引頸期盼，但不少新藥動輒數十萬、甚至百萬元，臨床療效仍有待驗證，目前各國為解決新藥對健保財務衝擊，採取多元方式。

以去年納入健保的Ｃ型肝炎新藥為例，健保去年投入卅億元、並第一次和藥廠簽訂「無效退費協議」，不管是病患中斷治療或是病毒未能清除，藥廠都得退費，增加了治療名額。

健保署指出，目前英國、義大利、加拿大、韓國等國，為解決新藥對健保財務衝擊及新藥效能表現仍有不確定性，因此採取藥品給付協議機制。

癌症高居國人十大死因之首，健保署表示，近五年共收載了卅四品項的癌症新成分新藥，並放寬卅二種癌症用藥的給付規定，國內上市的癌症用藥多數已經納入給付，但仍有不少新藥盼納入健保給付。

目前癌症免疫療法藥品很夯，健保藥物共同擬訂會議八月也通過給付第一個癌症免疫療法藥品用於黑色素瘤，為爭取新藥納入給付，健保署每年增加預算額度，預計今年約有廿五．四六億元用於新藥給付。

癌症希望基金會表示，應多邀請各界參與或參考國外經驗，將病人使用新藥物的實證經驗建立標準作業流程，納入健保給付的決策機制，若病友團體能直接參與，更能直接提升健保體制對病友的照顧。