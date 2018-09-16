2成國中小沒操場 怎孕育台灣之光？

2018-09-16

記者鄭名翔／專題報導

二○一八年印尼亞運台灣隊成績亮眼，台灣健兒在賽場上發光發熱，但根據教育部統計，全台三千六百四十二所國中、小學中，有多達一千兩百六十五所學校無活動中心、體育館、風雨球場等基礎設施，甚至有兩成學校連操場都沒有。

勇奪亞運兩百公尺銀牌的「台灣最速男」楊俊瀚出身自花蓮縣玉里鎮的偏鄉部落，靠著苦練、「跑」出一片天。但基層體育教練坦言，學童天分及興趣不同，有些孩子嚮往籃球、棒球甚至足球，但缺乏完善硬體設施，讓孩子們的發展受限。

籃球全國冠軍東河國小 頂烈日、寒風練球

苗栗縣南庄鄉偏鄉小校東河國小，全校學生數不到五十人，多數為來自賽夏族及泰雅族原鄉部落的孩子，過去是聞名全國的拔河勁旅，近來隨著學生數逐漸減少，改為發展籃球運動，今年奪下全國冠軍，許多小球員也被名校教練相中。

但東河國小籃球隊教練葉致良感嘆，偏鄉學校除要克服先天學生數不足的問題，硬體教學設備也遠不如都市學校，小球員們夏日要頂著烈日豔陽、冬季又要忍受刺骨寒風，若遇到下雨，更是連體育課都上不成，遑論練球。

4年編列逾12億 教部改善基層硬體

立法委員蔡培慧指出，台灣許多優秀運動選手來自偏鄉，但連基本運動設施都極度缺乏，使得許多小選手必須在克難環境中苦練。對此，教育部體育署已編列四年十二億零廿萬元經費，針對全國九百卅二所中小學既有老舊損壞設施空間整建，協助部分學校增建含田徑場的操場。

但由於部分偏鄉學校空間有限，無法增設室內或半開放式場館，體育署評估後，也預計補助五百卅八所學校將舊有校舍改建成「樂活運動站」，活化閒置教學場域。

另依前瞻計畫的城鄉建設—校園社區化改造計畫，也將於全國設置五十五座體育場館示範點，短期內計畫先媒合民間企業，協助校園打造太陽能發電式風雨球場，由企業出資營收、校方可獲得球場及回饋金，共同建構更完善的基層體育環境。