台灣第一人 蔡惠玉躍上英國會評鑑年刊

2018-09-16

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦十五日報導〕對英國工商界具高度指標性的《國會評鑑（The Parliamentary Review）》年刊，今年科技企業最佳典範（Best Practice Representative）頒給電腦公司Bosse Computers Ltd。該公司董事長是來自宜蘭蘇澳的台灣女兒蔡惠玉（Christina Tsai），她也是首位獲此殊榮的台灣人。

曾獲英國前50大成長最快公司獎

Bosse Computers一九九八年成立於曼徹斯特，擁有十名員工，專攻電腦周邊硬體產品代銷貿易，曾獲兩屆英國「北部科技領域」前五十大成長最快公司獎。

蔡惠玉是第一代移民，她說在陌生的環境中起家跟當地公司競爭，開始時相當困難，且電腦業多年前在英北快速成長，但業界變化很大，經營並不容易。她很開心二十年來努力終於獲英國政府肯定。Bosse Computers目前客戶多是英國人，部分來自愛爾蘭。她希望公司未來可以帶入更多台灣好產品在英國行銷。

蔡惠玉說，當《國會評鑑》主席埃瑞克．皮克斯爵士（Eric Pickles）第一次連絡她時，她還懷疑是網路詐騙，經過幾次溝通跟查證後，才欣然接受採訪。皮克斯爵士是英國保守黨議員暨前社區和地方政府國務大臣，去年才被任命為《國會評鑑》主席。這份評鑑會寄發給全英五十多萬名工商業主管、決策者和相關人士。

英國國會將在今秋邀請企業模範，列席倫敦西敏寺國會大樓的年度盛會。蔡惠玉將在年會中分享她多年來在歐、亞洲IC產業的經驗。她表示，身為業主當然希望脫歐的過程順利，期盼英國經濟不會有太大變動。

蔡惠玉長期贊助台灣各式教育和文藝企劃，也不斷提拔在歐洲的台僑後輩。身任曼城台灣人協會會長的蔡惠玉，近年來積極擴展台灣的能見度，剛結束的曼城台灣日是全英國第一個大型台灣文化藝術節，今年已邁入第三屆，獲得當地民眾好評不斷。