睽違18年！ 童軍大露營7/10登場 逾8千人齊聚台南

第12次全國童軍大露營將於7月10至16日在台南市走馬瀨農場登場。（中華民國童軍總會提供）

2024/06/24 16:54

〔記者王姝琇／台南報導〕第12次全國童軍大露營將於7月10至16日在台南市走馬瀨農場登場。此次全國童軍大露營號召包括日韓、香港、馬來西亞、菲律賓等18國，逾8千名海內外童軍，以「童心協力、懷抱國際、邁向永續」為主題，展現新世代童軍運動的創意與活力。

全國童軍大露營於2006年由原台南縣協助舉辦，時隔18年台南再次迎來盛事，也是升格直轄市後首次辦理。市長黃偉哲表示，歡迎來自全國及世界各地的童軍夥伴，充分體驗台南的人情、文化及自然美景，也祈願這場盛事順利辦理。

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本次大露營設計10大主題活動模組，包括地球發展村、生命教育中心、領導力發展中心、探索教育中心、童軍魔法學院、科技城、宗教村、四海文化村、特別活動中心以及參觀旅行中心。透過辦理童軍教育活動，實踐德智體群美及利他精神，也藉此將在地文化與歷史分享給參與者，深化對台南的認識與體會。

童軍總會秘書長蘇德祥說，本次大露營亮點之一，是童軍創辦人貝登堡男爵的後代大衛．貝登堡將首次來台，與童軍們共同參與活動，見證臺南400歷史時刻；此外，與市府合作規劃「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」3大面向共10條城市探索路線，讓參與者深入體驗台南的文化氣息。

睽違18年再迎全國童軍大露營，市長黃偉哲歡迎國內外8千多名童軍齊聚台南。（記者王姝琇攝）

睽違18年再迎全國童軍大露營，市長黃偉哲（左）歡迎國內外8千多名童軍齊聚台南。（記者王姝琇攝）

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