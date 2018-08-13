國教歷史課綱 今討論轉型正義／社會領綱165項提案已審完一半 焦點提案若未達共識將表決

2018-08-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教課綱中的社會領域審議，今天將邁入重頭戲，包括增台灣史比例、進行原住民轉型正義、遭國民黨壓迫的轉型正義等都將提案討論。社會領綱歷經五次大會，教育部國教署表示，共計一六五件提案已審完一半，相關進度仍在規劃內，目標八月底完成。

國教署長邱乾國表示，社會領綱從前兩天起連開五場課審大會，已將七大章節審完基本理念、課程目標、時間分配、核心素養等，並審到「學習重點」中的一半，全數一六五項提案，已完成一半，剩下提案與尚未討論的實施要點、附錄等內容，預定由今天的二場大會續審。

其中，外界關注的歷史課綱部分，部分提案像是要增加台灣史比例、進行原住民轉型正義、遭國民黨壓迫的轉型正義等。邱乾國說，預計今天會進行討論，將尊重大會、讓各委員充分發言，並與研修小組對話，若最後仍未達共識，則採表決，出席人數過半才通過修訂。

邱乾國表示，這兩天課審大會討論，考量社會領綱應比其他領域有更多啟迪責任，但其中對於性別的整體規劃過少，已請研修小組重新思考、妥適融入，增加說明與增設學習重點，修好後再送回大會進行二輪討論。

問句形式須重新檢視調整

邱乾國也轉述，昨下午課審大會討論，發現在公民科的撰寫方面，有許多採用問句形式，如「我國公民身分如何演變？我國的公民權利如何發展與落實？」「為何需要藉由法律來保障人權？其重要性與必要性為何？」相關問號、句號的書寫方式引發討論。

邱乾國說，課審委員並非否定問句，而是要看課程內涵跟性質，有的強調核心概念，就不用問句，同時也須看問句內容，是否適合學子思辨等，更因問句會引導大量思辨，要考量未來授課節數與學子負擔，所以昨決議整份社會領綱在問句方面，須重新檢視調整，修改後再審。

對於十二年國教課綱進度，邱乾國細數，目前尚有自然領域、綜合領域等課綱，已完成第二輪修訂並排入大會議程，未來社會領域也會加快腳步，若今日未審完，預計週六（十八日）續審，目前仍朝八月底前審完有教科書的領域，讓一○八課綱如期上路，但尊重大會討論進度。