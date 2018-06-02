端午連假 國道零至五時免費

2018-06-02

國3新竹至燕巢段打八折 國5三天高乘載管制

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連假將至，交通部昨公布國道疏運計畫，包括每日凌晨零時至五時全線暫停收費、單一費率、國道三號新竹系統至燕巢系統通行費八折、封閉部份入口匝道等措施。另國道五號也將實施高乘載管制。

今年端午節連假為六月十六日至十八日共三天，交通部分析，國道交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，雖然假期天數較去年減少一天，但如果天氣好，預估仍有大量出遊車潮湧上國道，部分路段壅塞仍難避免。

國道86條客運車票85折 籲民多搭乘

交通部呼籲民眾多搭乘公共運輸，西部國道規劃每日開行一萬一千班次、東部每日開行一千八百班次，並持續實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共有八十六條路線提供平均票價八五折優惠；台灣好行三十二條客運路線，實施電子票證乘車享半價優惠。

高公局交管組副組長張崇智表示，三天連假雙向最大交流量，預期出現在第二天，全日一百二十四百萬車公里，約較平日增一．四倍；南下車流量以首日六十九百萬車公里最高，北上則是第三天六十四百萬車公里最高。

就端節國道疏運，高公局規劃連假期間國道通行費採單一費率，小型車每公里○．九元，並將取消廿公里免費里程。為鼓勵分流，國三新竹系統到燕巢系統將打八折。另六月十六日、十七日全天封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道，六月十七日、十八日全天封閉國一虎尾、埔鹽系統、國三竹南北上入口匝道。

國五高乘載方面，於連假前兩天上午七時至中午十二時，南港系統至坪林間南下各交流道實施。假期後兩天，更從下午二時一直到晚間九時，於蘇澳至頭城各北上交流道實施。

高鐵暑期學生優惠票 最低打5折

台灣高鐵公司昨天則宣布，七月一日至八月三十一日將推「學生暑期優惠專案」，十二歲以上在學學生，每週有三百五十九班次可享票價五折、七折或八五折優惠。提醒旅客，購買「學生暑期優惠專案」車次，乘車時必須攜帶身分證或健保卡、本人有效學生證正本以備查驗。