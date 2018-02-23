公共自行車保險對象 南北大不同

2018-02-23

北北桃第三人責任險賠別人 高雄傷害險賠自己

〔記者廖千瑩／台北報導〕千呼萬喚，自行車保險上半年上路！產險公會昨宣布，包括台北、新北、桃園及高雄市等四大直轄市超過三萬輛公共自行車，最快今年第二季就有保險了，其中北北桃兩萬八千七百輛公共自行車將投保公共自行車第三人責任險，高雄市約三千輛公共自行車將投保公共自行車傷害險。

上半年實施 保費各市府買單 逾3萬輛受惠

北北桃和高雄市的公共自行車保險，都是各市政府編列預算付保費，民眾一毛錢都不必付。產險公會指出，北北桃自行車責任險一年保費不超過四百元，兩張保單都由國泰金控下的國泰世紀產險出單，十五家產險業共保。

南北公共自行車保險保障內容不太一樣，台北的YouBike保險是賠別人，高雄的CityBike是賠自己騎車摔傷；產險公會說，因為公共自行車險是市政府出錢，南北市政府的選擇不太一樣。

產險公會表示，北北桃公共自行車包括北市一萬三千輛、新北一萬一千輛及桃園四千七百輛，都將投保公共自行車「第三人責任險」，就是只賠別人，騎車撞到別人導致被撞的人受傷才會啟動理賠，傷者看受傷程度持醫療單據理賠，若不小心騎車撞死人，責任險死亡上限理賠兩百萬元。

產險公會說，責任險一輛車不高於四百元，北北桃保費都一樣，這是目前的費率，北北桃未來公共自行車還可能擴點，桃園可能擴至六千五百輛、新北市可能擴增至一萬五千輛；不過，北市可能沒有點再擴了，依此估算，北北桃整體保費約一千多萬元。

高雄投保的公共自行車「傷害險」，產險公會說明，目前費率仍待確認，初步算出來跟北北桃差距不大，但傷害險只理賠騎的人騎車受傷，受傷住院一天賠一千元，若只有傷害但沒有住院則不賠，等於只賠住院跟死亡，死亡理賠上限一百萬元。

產險公會也強調，公共自行車險經過幾年的努力，總算上半年要上路了，因是市政府編預算付保費，還要市議會同意，且經過採購程序跟公開招標過程，共識是上半年一定要完成，希望北南四大直轄市帶頭先上路。