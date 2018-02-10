鑽牆挖洞找到了 加籍夫妻相擁罹難

2018-02-10

挺進最危險區域 搜救人員淚說「對不起 我們來遲了」！

〔記者俞肇福、林欣漢、簡惠茹、魏瑾筠／綜合報導〕花蓮強震後第五天，雲門翠堤大樓二樓漂亮生活旅店失聯的七人搜救行動，終於有所突破，昨天上午搜救隊發現入住二一三號房的加拿大籍港裔Peter So夫婦，兩人環抱而亡，只見兩人的上半身被大樑壓住，妻子蕭敏渝用身體擋住大樑，似乎試圖保護下方的先生蘇煒禧；搜救人員還將壓在遺體身上的石塊鋼筋清理後，小心翼翼地將罹難夫妻運出，有人紅了眼眶低聲說：「對不起，我們來遲了！」

將壓在身上的石塊鋼筋 仔細清理

雲門翠堤大樓一、二樓經營漂亮生活旅店，地下室則為停車場，二月六日大地震發生後，大樓因為強震倒塌，傾斜達三十度，漂亮旅店全部被埋在地下，加上裡面牆面擠壓扭曲、鋼筋交錯堆疊，成為整個大樓最危險也最難搜救的區域。

由於大樓三到十二樓已經清空，前天開始搜救人員鎖定二樓的二○一號房和二一三號房，集中火力搶救，消防人員兵分多路，從二○一號房周圍不斷試圖打通，可惜都無功而返。

三具生命探測器 同一點上有反應

昨天凌晨，日本搜救隊及台灣搜救隊，帶著三具生命探測器，終於進入加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的二一三號房，三具生命探測器在同一個點，二到二．五公尺深處，測出有微小律動，搜救人員一時振奮，最後從三樓挖開三十乘以三十公分開口一處，進入搜索。

妻用肉身擋樑柱 似要保護先生

昨天上午，搜救人員在二一三號房浴廁門口找到Peter so夫婦的深藍色行李箱，外觀被沙石覆蓋，上午十一點五十分發現加國夫婦的下半身，腿已呈現浮腫狀態，兩人上半身則被樑柱鋼筋壓著，妻子蕭敏渝用身體擋住倒下的樑柱，呈現試圖保護先生蘇煒禧的姿勢，可惜兩人在地震中不幸喪命，搜救隊員看了也忍不住鼻酸。

桃園搜救隊帶隊官李明城表示，進入二一三號房中，發現壓在加國夫妻的樑柱，還夾雜著鋼筋，最後動用削岩機，才將壓在罹難者上半身的水泥塊擊碎，再徒手開挖，搜救人員三點半先將妻子蕭敏渝遺體運出，三點四十分再將先生蘇煒禧遺體抬出。

遺體移出大樓 志工虔誠頌禱佛號

夫妻被發現後，經過醫生鑑定明顯死亡，消防人員加快速度，下午四點多將兩人遺體移出大樓，有志工低聲頌禱佛號，將兩人送往殯儀館。

目前雲翠大樓僅剩二○一號房的中國自由行旅客一家五口仍未尋獲，搜救人員持續搜救，但昨天晚上十點左右，現場傳出瓦斯味，大批救難人員全數撤出；現場已經進行明火管制，更派來一台消防車待命，準備灑水。