社會新鮮人 罹患甲狀腺癌為多

2018-02-04

〔記者林彥彤／台北報導〕不同年齡層罹癌狀況也有差異，台灣癌症基金會昨天公布國人各年齡層罹癌狀況分析報告，未成年者罹患的癌症類別多以血癌、腦癌居多；青、壯年則以甲狀腺癌為多；中、老年則是大腸直腸癌、肺癌。此外，台灣男性罹癌率與死亡率皆比女性高。

未成年多血癌 中老年大腸直腸癌

日前國民健康署公布最新二○一五年癌症登記報告，台灣癌症基金會昨天再公布進一步分析結果。發現未成年多以血癌、腦癌為多，正值社會新鮮人的青壯年，則以甲狀腺癌和乳癌為多，中、老年以大腸直腸癌、肺癌以及肝癌為多。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，過去只重視十大癌症排名，但這次調查發現，不同年齡層好發的癌症類別有所不同，提早了解，可以知道不同年齡層應注意什麼，預防癌症的發生。

不僅如此，男、女罹癌狀況也呈現不同特性。台灣癌症基金會統計，以二○一五年為例，台灣男性罹癌人數高達五萬六千六百四十二人，死亡人數統計也多達二萬九千二百一十五人；女性罹癌人數四萬八千五百一十四人，死亡人數是一萬八千五百四十五人。

男性罹癌年齡為六十四歲、死亡是六十八歲，女性發生年齡則是六十一歲、死亡七十一歲。

賴基銘說，男性生活習慣較女性更容易接觸危險因子，如抽菸、喝酒或是吃檳榔等，加上發現癌症的年齡又較晚，預後效果較女性差、死亡率也隨之提高。

「顯示環境潛藏輻射可能」 醫師促著手研究

此外，台灣廿至卅歲的社會新鮮人，罹患癌症的第一大類別竟是甲狀腺癌。賴基銘呼籲，政府應著手研究，國內環境是否有輻射汙染的可能，以降低癌症的發生率。

賴基銘指出，烏克蘭車諾比核災事故、日本福島核災之後，當地居民罹患甲狀腺癌比率明顯較高。台灣過去並沒有發生過重大輻射災害，但年輕族群罹患甲狀腺癌的人數卻排名第一，顯示環境中或許有潛藏輻射的可能，但目前相關的研究或調查卻不多。

今天是「世界癌症日」，今年除了持續以「We Can. I Can.」（中譯：抗癌我們可以、我可以）為主題外，國際也尤其關注不同年齡層罹癌現況。賴基銘指出，國健署就不同年齡層有提供免費癌症篩檢，民眾可多加利用，才可早發現、早治療。