自然科／生物、物理偏難 須具科普閱讀理解力

2018-01-28

〔記者林曉雲、林彥彤、蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕大學學測自然科，生物、物理偏難，化學中間偏難，地球部分試題取材新穎，尤其生物為近3年到5年最難，除了背誦記憶公式之外，還具科普閱讀理解能力才好作答。考生普遍反映自然科整體考題偏難，題目長又多，寫不完。

題目長又多 有點寫不完

生物老師表示，生物圖表題6題，比去年多2題，實驗題也有2題，其中第25題，雖然課文中有血液抹片圖，但學生未必會在探討活動中親自操作觀察。部分選項的敘述宜更精確，例如第27題E選項和第48題A選項，學生較難理解題意。

物理科接軌國際時事，結合生活應用，考出重力波的研究發現、福衛5號衛星繞行週期、核融合發電、手機測加速度，學生需具有科普閱讀理解能力，活用物理重要概念，難易度為中等，整體鑑別度比去年上升。

高中物理老師分析，今年難度比去年稍難，著重物理概念，綜合性題目多。考2017年諾貝爾物理獎時事題，出題老師非常用心，把文字轉成圖像概念回答問題，考生需有閱讀素養與文字轉換符號的能力。

化學科老師表示，今年計算題大幅減少，實驗題數目比去年少一些，第2題融合中國古籍記載化學的相關試題，考生可能看不懂原文；化學科老師江青直言，這是他近10年來看過最難的題目，要拿高分不易。

而第37到40題為跨化學、物理、地科及生物4學科領域之題目，選項內容涵蓋核能各面向之議題，考驗學生統整學科知識的能力。

地科考題取材新穎

地科考題除了有歷年常見的衛星雲圖、實際氣象測站資料、輻射污染與全球環流等，另有不少試題取材新穎。以第19題為例，利用「月表岩石取樣」天文情境，卻測驗地質概念的應用題型；第33題結合「火山爆發歷史紀錄」，測驗火山與岩石特性觀念。近年蔚為熱潮的網路公民科學，也與「震度與距離關係」概念連結，只可惜在第一部分命題缺少天文學門試題。

北市松山高中考生林佳辰表示，今年題目比歷屆難，考題偏重觀念，但生物題還是要靠背。北市私立延平中學考生江亭慧反映，有些陷阱題看太快會被騙。

台中一中謝姓學生說，部分化學及生物考題似超出範圍。高雄考生劉承瑋說，重力波或常數計算都有入題，若傻傻讀肯定寫不完，得抓關鍵字。