寒流解 「凍」囉…今起明顯回暖

2018-01-14

平均高溫逾20度 輻射冷卻效應 今晨仍下探8度

〔記者吳柏緯、江志雄、吳欣恬、陳文嬋、王涵平、黃淑莉、林國賢、蔡宗勳／綜合報導〕寒流持續減弱，今天起全台各地明顯回暖，不過由於輻射冷卻效應影響仍顯著，今天清晨仍會出現十度左右低溫，中部沿海空曠地區的低溫可能僅八度。

中央氣象局預報員林柏東指出，這波寒流最冷的時刻已經過去，但由於輻射冷卻效應影響仍明顯，各地清晨氣溫仍然偏低。根據預報資料顯示，北部清晨低溫約九度、南部較高可達十一度左右，但是中部地區的低溫可能僅有八度，民眾須注意保暖。

遊客讚太平山 美如「明信片」

宜蘭太平山昨天出現零度低溫數度飄雪，處處可見霧淞，翠綠森林換穿白色新裝，遊客蜂擁而上拍照打卡，大讚山區景致像「明信片」，上山賞景雖得忍受刺骨寒風，仍值回票價。

今天白天起，全台氣溫會明顯回升，各地高溫平均回到廿度以上，中南部甚至上看廿四度，且維持穩定晴朗的天氣，僅東部地區及北部山區可能會出現零星降雨。週三前，每天溫度都會較前一天略微上升一些，下一波東北季風將於週四報到，但強度不強，氣溫可能只會下降一到兩度。

一月八日起的這波寒流，截至昨天下午五點為止，造成國內三○四五萬元的農業損失，目前以高雄市災情最為嚴重，農損超過兩千萬元。

農委會統計，受損最嚴重的縣市依序為高雄市二○一一萬元、台南市九一九萬元、嘉義縣七十萬元、新竹縣四十五萬元。小番茄災情最嚴重，被害面積一七八公頃，損失金額一七七二萬元，其次為苦瓜、柑桔、冬瓜及茄子等。

番茄苦瓜寒害嚴重 批發價上漲

目前番茄、苦瓜全台平均批發價分別上漲二成六、近二成，苦瓜每公斤高達四十二元，上等貨最高約八十元。

漁產損失估計九八九萬元，主要為台南市及嘉義縣文蛤池中混養的虱目魚及少量專養的虱目魚受損。

禽流感疫情也升溫，農委會家畜衛生試驗所前天在屏東縣鹽埔鄉一肉鴨場檢出H5亞型高病原禽流感，撲殺三萬九千隻鴨，昨天在當地另一肉鴨場檢出H5N2高病原性禽流感，撲殺四五三一隻鴨。

今年初始兩週，國內已檢出五禽場染高病原性禽流感，集中在雲林縣和屏東縣。