寒流明起減緩 流感疫情盼月底降溫

2018-01-12

〔記者蕭玗欣、江志雄、林欣漢、吳亮儀、林惠琴／綜合報導〕寒流持續發威，近幾週流感疫情明顯上升，衛福部啟動多項應變措施，包括全國六區緊急應變中心與一九九家急救責任醫院，針對寒害傷病患預先備妥處理機制。疾病管制署副署長莊人祥說，盼疫情一月底前能降下來，如果疫情再晚一點， 跟農曆春節假期撞在一起，「會有更大的問題」。

氣象局預報員劉沛滕表示，昨清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，全台五個平地測站再創入冬低溫紀錄，其中淡水七．一度是全台最低溫，氣象局持續對全台廿個縣市發布低溫特報，今明兩天清晨西半部有機會再挑戰入冬新低溫；預估中部受輻射冷卻影響，低溫下探七度，北部八度，嘉南地區也只剩九度。

氣象局預告，這波寒流明天起減弱，中南部白天會明顯回溫，日夜溫差也變大，估最高可相差十三到十五度，提醒民眾注意保暖。

基隆市和平島公園昨有十多名男性泳客不畏寒冷，甚至褪下泳褲下水裸泳，直呼：「有夠爽！」一名泳客說，水面下的溫度大約十多度，水面上有寒風在吹，反而比較冷，「穿褲子感覺卡卡的，沒穿更自在！」和平島公園管理員發現後立刻趨前制止，請他們穿上泳褲，以免有礙觀瞻。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨晨氣溫下探攝氏零下三度，見晴步道以上到太平山莊、翠峰湖一帶起濃霧，草地、樹枝結霜，一片白茫茫霧淞，彷彿走進北方國度。

氣象局預報員劉沛滕表示，今起到下週二西半部天氣大致轉為穩定，今明清晨北部低溫下探八度，中部低溫七度，嘉南地區約九度；西半部可看見陽光露臉，但感受仍偏涼。