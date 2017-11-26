統一預倍保明智膠囊原料 輻射超標逾4倍

2017-11-26

〔記者吳亮儀、張慧雯／綜合報導〕食品藥物管理署昨天緊急發布新聞稿，統一公司產品「預倍保明智膠囊」的原料「去醣基山桑子萃取物」被檢出銫-137超標四倍以上，有問題的產品共三三二八瓶，雖已封存庫存一三四六瓶，但其餘一九八二瓶商品恐已賣出。

3千餘瓶出包 近兩千瓶恐已賣出

「預倍保明智膠囊」是眼睛保健類食品，一瓶六十顆、售價一九八○元。統一企業發言人涂忠正表示，公司有監控國外媒體食品安全的新聞報導，發現來自法國的藍莓類產品有輻射超標狀況，主動將藍莓原料送到原能會檢驗，原能會口頭告知「去醣基山桑子萃取物」原料放射性物質「銫」有超標現象。十一月廿四日原能會會同食藥署抽驗「保明智膠囊」，檢驗結果符合法規，但為保障消費者權益，仍決定進行預防性下架。

食藥署指出，統一公司自主將商品原料送到原能會核研所檢驗，驗出輻射物「銫-137」活度達四七七貝克／公斤，現行標準是一○○貝克／公斤，超標四倍多，將依違反食安法，處六萬到兩億元罰款。

食藥署主任劉芳銘表示，統一是委託「中南生物科技公司」代工「預倍保明智膠囊」，其原料「山桑子萃取物」是由「和司特公司」在去年八月十七日從法國進口。用這批原料生產的膠囊產品有三批，共三三二八瓶，目前庫存的一三四六瓶都已封存。

山桑子萃取物 將逐批取樣送驗

劉芳銘說，食藥署和原能會將啟動邊境管制，針對「山桑子萃取物」採逐批取樣送驗，提醒業者輸入此類產品要做好源頭管理，對於已輸入的「山桑子萃取物」，已掌握流向抽驗，也呼籲業者自主送驗合格後再使用。

醫師：銫-137易存肌肉、內臟 恐增罹癌風險

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海說，銫-137在環境的半衰期長約卅年，但在人體中七十天、輻射強度就減少一半；「銫-137」結構類似鉀離子，容易存在人體肌肉、內臟組織中，恐增加罹癌風險。多吃蔬菜水果有助於代謝，但最關鍵的還是製造業者對產品的把關，政府也應加強檢驗市售食品強度。

統一：憑發票或空瓶可辦理退費

統一則表示，已購買「保明智膠囊」產品的消費者只要備妥發票或空瓶（包裝盒），洽聖德科斯門市或電洽統一愛用者服務專線，都將有專人協助辦理退費。