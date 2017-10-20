導盲犬也算寵物 繁殖須依動保法申報

2017-10-20

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣導盲犬協會繁殖一百四十六隻導盲犬，卻未依「動保法」中「寵物」規定申報免絕育，被台北市政府裁罰三萬元。導盲犬協會以導盲犬是「經濟動物」，非「寵物」，不用申報，提告抗罰。台北高等行政法院認為導盲犬兼具經濟動物與寵物雙重性質，繁殖應依動保法申報，但北市府未先勸導就開罰，違反程序，裁罰有誤，判免罰。全案可上訴。

高等行政法院認 兼具經濟動物與寵物

判決確認導盲犬的寵物地位，日後相關單位欲繁殖導盲犬，應依「動保法」提出「寵物免絕育申報」。

北市府一○四年接獲檢舉，指導盲犬協會對於所管領部分犬隻未給予適當醫療照顧，且不當繁殖，便派動保檢查員前往稽查。

動保員根據網路公告資料，認定導盲犬協會實際管領一百四十六隻導盲犬，但協會卻僅提供其中六十八隻資料，其他七十八隻資料不明，因此依「動保法」中未向主管機關申報並提出繁殖管理說明等規定，裁罰三萬元。

協會主張，導盲犬具備引導服務的輔助功能，提供特定殘疾人士使用，應歸類於「動保法」中「為經濟目的而飼養或管領」的經濟動物，而非「供玩賞、伴侶」的寵物，因此不須進行「寵物免絕育申報」，提告抗罰。

北市府指出，「動保法」規定飼主若有繁殖寵物需求，得先向主管機關提出免絕育申報，導盲犬雖為「役用」而飼養的經濟動物，但根據農委會八十八年公告，也認定導盲犬兼具「寵物」性質，開罰無不當。

北高行合議庭認為，「動保法」已將「犬」歸為「寵物」，且未區分一般犬或導盲犬，足認立法者未將導盲犬排除於寵物之外，縱使飼主主觀認為牠是經濟動物，客觀上仍是犬隻，應兼具寵物與經濟動物雙重性質。