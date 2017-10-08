芬普尼蛋重創 蛋農自組協會

2017-10-08

〔記者吳欣恬、顏宏駿／綜合報導〕台灣蛋雞業在半年內連續發生戴奧辛和芬普尼事件，重創蛋農經濟，不少蛋農對於政府處置不滿，昨天成立台灣蛋農協會，目前已有一百五十位蛋農加入，幾乎囊括彰化大部分產區，希望展開橫向聯繫，可以做到總量管制，並商議因應對策。

上週三雞蛋產地價從每斤廿．五元略微上升至廿二．五元，台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，芬普尼雞蛋發生後，雞蛋產地價從每斤廿五．五元劇跌至廿．五元，短期內要回復到廿五元的水準不太可能。

昨天上百位蛋農齊聚二林鎮尚將餐廳舉行成立大會，創會理事長吳啟佑強調，台灣蛋雞產業今年陸續發生戴奧辛和芬普尼事件，蛋農總是被動因應，造成農蛋「淌血」，因此大家站出來，一起來提升產業水準。

中興大學動物科學系兼任教授許振忠表示，蛋農協會應團結起來，做到「統進統出」。蛋農間輪流停產一至兩個月，停產的蛋農將整批雞一起淘汰，不再老中青混養，空舍後把環境清潔消毒好再進新雞。如果只有單一蛋農一、兩個月不產蛋，供應不穩蛋商就不來收了，因此須要以協會為單位跟蛋商協調穩定供應。

在生物安全上，雞糞要勤清，避免蒼蠅繁殖；將雞舍改為非開放式，不要讓白鷺鷥等野鳥進入；消滅到雞舍偷吃雞飼料的老鼠。他說，先把環境衛生和生物安全管理做好，再求進一步改建現代化雞舍。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，針對全台蛋雞業者的教育訓練已自上週二展開。新成立的蛋農產銷協會多數是農二代，飼養觀念和傳統蛋農有別，農委會樂觀其成。