冷眼看國民黨「426街頭抗議」 學者李忠憲：當謊言成為常態

學者李忠憲直指國民黨今日發動街頭抗議本質是操弄「謊言成為常態」 。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/26 13:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨今（26）日發動集結凱道抗議，高舉「反獨裁、反綠共」旗幟，學者李忠憲在臉書以「當謊言成為常態：426街頭抗議的本質」為題發文，點出國民黨掩飾違法行為、動員仇恨的遊行，正是企圖操弄社群認知，因此這次公民發起大罷免行動之於民主自由的重要意義即「拒絕沉默，就是義務」！

李忠憲提到，資訊科技革命時代影響下，謊言與錯誤、幻覺、誇張之間的界線？「謊言成就了世界秩序」。謊言不再是例外，而是成了常態，無論是在公共領域或私人領域。許多觀察者已經指出，隨著技術進步，追求忠誠與效果遠比追求理解與真誠更重要。這種情況在數位世界中更極端，透過網路平台，追隨者、造勢、撕裂情感、仇恨動員成了家常便飯。從早期的宣傳、操弄，到現在的社群媒體，虛假資訊以文字、新聞、廣播、影片、短影音等各種形式，不間斷湧現於我們生活中。

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李忠憲表示，在這樣的環境下，像今天國民黨打著「反獨裁、反綠共」招牌，實際卻是掩飾違法行為、動員仇恨的遊行，也就顯得順理成章了。他們不僅大肆扭曲事實，甚至試圖將整個社會拖入一場對真相麻木的狀態。而當謊言充斥四周時，人們開始懷疑：還有什麼不是謊言？當每一個模糊地帶、每一個拙劣的修辭失誤都被標籤為「謊言」時，真正的謊言反而變得難以辨識。

李忠憲表示，從教育、司法到學術與新聞領域，社會制度都試圖排除謊言。然而，國民黨這種公然操弄仇恨的行為，正是對這種社會基本規範的破壞。他們無視於社會對真實與誠信的期望，將謊言作為政治動員的核心。真正的謊言並非無心之錯，也不是遊戲式的胡扯，而是帶著明確意圖，想要讓別人相信假的東西是真實的。今天的國民黨街頭口號與標語，不是無知的失誤，而是明知故犯的欺瞞。尤其在政治動員中惡劣，因為它操弄的不只是單一個體，而是整個社群的認知基礎。

李忠憲點出關鍵，「謊言需要透過語言和社會互動來發生，它尋求的是真實影響，讓另一個人按照錯誤的訊息行動」。這也正是今天那些在台北街頭高呼口號的人們最令人痛心之處：他們不是無意中迷路的人，而是有意帶錯路的人，明知事實卻選擇扭曲它。正如同國民黨自詡「反獨裁」口號，其背後是對自己犯行的轉移焦點與粉飾太平。

李忠憲強調，對付這樣的謊言，不僅僅是反駁，而是要質問他們心中所建構的那個虛假世界，讓他們直視自己所謊稱的價值與標準。而這正是「大罷免」行動的真正意義，不僅是針對個別違法與說謊者的反擊，更是對整個謊言體系的拒絕，拒絕讓謊言成為我們共同世界的秩序。誰若到了連自己也無法面對自己的謊言時，他便失去了最基本的誠實感。而當誠實感被徹底破壞，我們將失去自由與正義的根基，而這是現在進行式。「當謊言成了常態，拒絕沉默，就是義務」！

學者李忠憲發文直指今天國民黨發動街頭抗議，企圖掩飾違法行為，操弄「謊言成為常態」。 （擷自臉書）

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