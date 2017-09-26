陳建仁、賴清德︰客語列國家語言 實現多元價值

2017-09-26

〔記者林彥彤／台北報導〕新政府上任後，客家委員會昨天首度召開「全國客家會議」。副總統陳建仁與行政院院長賴清德到場致詞時均不約而同強調，「客家基本法」修正草案已送進立法院，未來希望將客語列為「國家語言」，實現「尊重多元」的施政價值。

陳建仁指出，蔡英文總統是客家子弟，對客家政策相當關注。此次會議，就希望針對各議題做討論，包含客家法制、族群主流、浪漫台三線與文藝復興等。推動客家文化尤其需要法制面支持，「客家基本法」修正草案已於六月送入立法院審議，預計會將客語列為國家語言。

賴清德則強調，沒有客家話就沒有客家人，所以必須要有法令保障客語教學。而台三線已編列廿億預算推廣，希望大家能一起推動客家文化，將預算發揮到最大功能。

賴清德說，有關族群議題，國民黨與民進黨所持政治理念一直不同，相較國民黨主張的族群融合，民進黨更主張尊重多元，也因此扁政府時期成立客委會、客家電視台，蔡政府成立客家電台。

曾貴海、羅肇錦

獲頒客家終身貢獻獎

今年客家終身貢獻獎得主為屏東六堆學文化藝術基金會董事長曾貴海及中央大學榮譽教授羅肇錦。曾貴海不僅是醫師、環保人士，更是社區工作者，參與多項社區改造及商樓整修，致力於找出客家文化元素、保護客家文化，至於台灣最早從事客語研究的羅肇錦，從語言變異的推論，開啟了全新的客家風景，也在各大專院校成立客語系所，將畢生精力投入客語研究。

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