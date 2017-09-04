禽流感疫情不斷 學者憂下月大爆發

2017-09-04

〔記者林彥彤／台北報導〕降雨降溫得小心禽流感疫情擴散，今年禽流感疫情不僅在七、八月炎熱夏季就不斷罕見地新增案例，昨天農委會防檢局再度證實，九月初新北市就檢出H5N8亞型高原病毒，撲殺凍存屠體四十件；學者提醒，入秋之後將更是疫情好發之季，呼籲業者必須主動通報，建議政府提早增加補償金額鼓勵通報才可預防新病毒。

此外，連日下雨又逢民俗祭祀節慶，昨天蔬果平均批發價格齊漲價二元以上，農委會強調，漲價只是暫時現象。

新北月初案例 回溯檢驗今出爐

農委會防檢局統計，今年入夏後，六月份禽流感新增案例十七例（去年二例）、七月份新增十例（去年二例）、八月新增二例（去年一例）。不料九月才開始第四天，前日新北市家禽屠宰場就檢出病毒，正在檢驗回溯桃園、雲林禽場，雞隻檢驗結果預計今天出來。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，今年疫情較去年嚴峻，一方面與二月禽流感疫情大爆發有關，另一方面，過去的病毒一直存在環境中，當遇上太高溫，雞隻出現熱緊迫或氣溫驟降時，雞隻免疫力下降就很容易感染病毒。

賴秀穗認為，會傳染人的H5N6疫情再爆出的機會不大，若再有，恐怕就代表病毒已存在國內。九月初案例應是連日下雨氣溫下降影響，接下來比較擔心的是十月、十一月氣溫降低，一旦有雞隻感染，或是新病毒進入等就很容易再大爆發。

賴秀穗建議，政府應提早開始獎勵通報，提高補償業者八成，並呼籲業者要做好生物管理以及主動通報。

蔬果小漲 農委會：只是暫時現象

不僅下雨助長禽流感疫情增溫，昨天蔬菜平均批發價格也較一日漲了二．九元、水果漲二．一元，民間祭祀用的火龍果、芒果都較一日漲了一元多。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，因下雨影響採收量，但這僅是暫時現象，估計星期二開市應該就會降價，九月蔬果平均價格落在卅至四十元間都算合理範圍。