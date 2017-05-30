今變天 明後天慎防強降雨

2017-05-30

好天氣到昨日...

〔記者楊媛婷、陳炳宏、吳俊鋒／綜合報導〕今天是端午節，也是端午連假最後一天，好天氣只到昨天為止，中央氣象局表示，今天從偏東風轉西南風，帶來更多水氣，中部以北地區午後將有雷陣雨，東部地區與南部地區則有短暫降雨，明天晚間起西南風更增強，天氣將一路不穩定至六月四日（週日）。

鋒面今北移 南部先影響

昨日台灣西半部放晴，高溫破卅度。不過，氣象專家吳德榮指出，滯留鋒面今天會從巴士海峽北移，南部會先變天，中部午後也受影響，有雷雨或局部雨；氣象局昨已先針對南投縣、台南市、嘉義縣、高雄市和屏東縣等五縣市發佈大雨特報，南投及嘉義以南的五縣市山區尤其有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風、 坍方及落石。

氣象局指出，週三晚間起西南風更增強，東半部持續有陣雨，在熱力作用下，西南部容易出現間歇性雨勢及雷雨，山區午後雷陣雨也開始變得明顯，北部、東北部山區更要留意。

週三晚間至週日由於鋒面帶來充沛水氣，鋒面將涵蓋全台，各地出現連續降雨，週四、週五則容易出現局部大雨及豪雨等強降雨，在水氣豐沛情況下，預估水庫將有進帳，也呼籲住在低窪地區的民眾應提早預防積水情況。

台灣正式進入梅雨季，經濟部水利署發言人王藝峰表示，根據氣象局資料顯示，卅日到六月三日間將有較大雨勢，推測對南部水情將大有幫助，會在六月五日會議重新檢討水情，不排除解除南部一階限水措施。

南化水庫蓄水率達6成

南部山區近日持續午後降雨，嘉義仁義潭、蘭潭水庫蓄水率持續上升，昨日已達近四成，台南南化水庫蓄水率更已達六成，但王藝峰指出，台南曾文、烏山頭兩水庫，蓄水率僅十六％左右，所以目前對水情仍持審慎態度；高屏溪流量目前仍維持每秒四十立方公尺，但卅日開始有較大降雨，能否對水庫有所挹注，仍是關鍵。