美語班禁招6歲以下兒童 教部討論修法

2017-05-26

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部修法草案原禁止美語、作文、圍棋、珠算班等招收未滿六歲兒童，違法最高可罰廿五萬元，但因立法院上屆任期期滿不續審，退回教育部。教育部長潘文忠昨天表示，因為社會意見分歧，教育部將重啟修法討論。

教育部終身教育司司長黃月麗昨在立法院教育委員會表示，「補習及進修教育法」從九十五年開始研修，教育部送了二、三次修法版本，最近一次是一百年提出修法草案，教育部的修法版本採取「正面表列」，六歲以下兒童只能學習繪畫、跳舞等才藝與身體律動，但包括兒童美語、作文、圍棋、珠算班均不得招收未滿六歲兒童，違法者最高可罰廿五萬元，修正草案送入上屆立法院之後，因為屆期不續審，已退回教育部。

黃月麗表示，原本部長依委員會決議，允諾在本會期將原修法案再送立法院，但考量時空改變，六歲以下幼童的家長也換過一輪，因此認為應再多做討論，教育部將召開全國公聽會重啟討論。根據教育部統計，全國補習班約一萬八千家，其中招收國小以下學生約有一萬家，招收六歲以下補習班約四百家。

立委批不修法也不執法 教部將開公聽會

立委蔣乃辛抨擊，地方政府未廣設公立幼兒園，公幼不開放教英文，家長為了不讓小孩輸在起跑點，寧可一學期花三、四十萬元，將小孩送入違規的私立幼兒園學英文，教育部不修法也不執法，空間不足就不能做補習班，違規教英文就應要開罰，地方政府不落實執法，教育部也未積極督促地方政府，讓補習班可以一直違規。

潘文忠表示，管理層面不是問題，但補習教育本應是學習不足的再學習，六歲學童卻是學前，是否全面禁止六歲學童補習美語等，需要再多討論。

立委陳學聖表示，台灣的教育奇景是私立跑在公立前，補習跑在正規教育前，部長潘文忠有地方經驗，現在大家等著看部長會怎麼做。立委張廖萬堅和蘇巧慧則主張教育部先開公聽會討論，再將修法草案送入立法院。