寄養媽媽「下跪求吃飯」厭食少女終於張口

2017-05-10

〔記者陳炳宏／台北報導〕父母離異而被送到家扶基金會寄養家庭的小婷自暴自棄，甚至罹患厭食症。但寄養媽媽蔡秋華不只遍尋良醫治療，甚至跪求她吃飯。小婷感受到「從來沒有如此被接納與愛過」，終於開始正常進食，更考上大學社工系，立志要成為能幫助他人的社會工作者。

母親節前夕，小婷昨日抱著感恩的心對寄養媽媽說：「媽媽，謝謝您當初不放棄我，不放棄的愛，才有今天的我，謝謝您用生命陪伴我生命」。

家扶的寄養自立青年小婷，在父母離異後，原寄養在親戚家，後被轉介到家扶的寄養家庭。小婷說自己變成人球，看不到人生目標，功課又不好，所以想用外在價值來證明自己的存在。她拚命減肥、想要當模特兒走上舞台，國三時因此得了厭食症，一六八公分僅剩下卅三公斤。

原本在育幼院工作的蔡秋華媽媽，則是廿年前開始提供寄養家庭服務，十五年前接到當時要升國三的小婷。為了治好小婷，她遍尋良醫，幾乎每星期騎車載小婷從台南七股到仁德看病。為了讓小婷吃飯，秋華媽媽更是「一粒米、一粒米的勸她吃」，最後想到用植物性蛋白質的菇類與青菜，煮一大鍋，並盡量去油，讓小婷自己挑著吃。

家人對秋華媽媽這種無止境的付出，一直不諒解，丈夫也不斷與她爭吵；秋華媽媽一度考慮換個家庭會不會對小婷比較好，又擔心小婷會感覺被遺棄，因此決心撐下去，一度哭著向小婷下跪說：「妳可不可以多吃一點？」

「當時我真的嚇到了，沒想到會有人如此接納我，不顧自己自尊，卑微地跪下來，那一刻的畫面直到現在還深印在我腦海。」小婷回憶說：「眼前的不是我親生媽媽，卻願意跪下求我改變。」從沒被疼愛的小婷感受到母愛，終於開始正常進食。

受秋華媽媽影響 小婷也立志要回饋社會

受到秋華媽媽影響，小婷選擇就讀嘉南藥理大學社工系，也立志要回饋社會，曾在衛生局擔任自殺防治、支援家暴性侵防治等工作。小婷說，秋華媽媽一直給自己的啟示是「生命價值不在於擁有，而是在於付出關懷」，自己的社工經驗也看到生命的價值與意義。

家扶基金會呼籲：「台灣需要有愛心的家庭一起加入弱勢兒少的照顧行列！」今年希望能募集七百戶寄養家庭，招募專線0800078585。