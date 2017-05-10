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淡水發跡 1年賣1300萬顆鳳梨酥

2017-05-10

〔記者蕭玗欣、曾健銘／台北報導〕「全台灣最會賣鳳梨酥」的維格餅家董事長孫國華，一年曾賣出一千三百萬顆鳳梨酥，靠的是一套精算過的標準銷售流程。維格不只是傳統門市銷售，更直接與旅行社、導遊合作推銷，將鳳梨酥等伴手禮賣入中客團，估計維格一年營收可達十三．三五億，每股稅後純益八元。

孫國華一九九二年在淡水發跡，當時僅是淡江大學附近一間小小烘焙坊。但孫佈局精準，四年後遷址到台北市酒泉街，鎖定中客推出鳳梨酥伴手禮。二○一二年又在新北市五股區成立全台首間以鳳梨酥為主題的觀光工廠。由於行銷高明，旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示，維格是中客團指名度最高的伴手禮業者，幾乎每個中客都指名要買維格的鳳梨酥、蛋黃酥，市佔率超過一半。

維格也企圖拓展中國市場，但一直未有成效，五年前引進中國復星集團投資三．六億、持有維格餅家約廿％股權，創台灣食品業中資參股首例。只是，二○一四年的頂新風暴，維格遭爆料使用頂新黑心油，雖出示文件自清，但業績仍直線下滑。加上中港資一條龍夾殺，以及中國箝制中客來台及兩岸情勢的政策風險，經營受到衝擊，士林門市今年吹起熄燈號，目前全台還有十三間門市，但後市恐不太樂觀。

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  • 維格餅家位於新北市五股的觀光工廠遭搜索。（記者黃捷翻攝google地圖）

    維格餅家位於新北市五股的觀光工廠遭搜索。（記者黃捷翻攝google地圖）

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