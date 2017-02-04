流浪動物零撲殺上路 民團憂棄養潮

2017-02-04

6縣市收容所已滿載或超載 危機才剛浮現

〔記者吳欣恬／台北報導〕流浪動物零撲殺政策今天正式上路，台灣將成為繼印度之後亞洲第二個零撲殺的國家。但盤點各地方政府的公立動物收容所，一月底的貓狗在養量多數都已接近滿載或超載，未來民間團體若減少認領養、地方政府捕捉量也下滑，街頭流浪狗增加，恐將是必然結果。

目前犬隻登記率僅約6成 絕育率更低

根據各地方縣市提出的公立動物收容所最適收容量預警值，比對一月底的在養量，台北市、台南市、桃園市、宜蘭縣、屏東縣以及新竹市都已超出最適收容量。

即使植入晶片僅需一兩百元，目前國內家戶飼養的犬隻登記率僅約六成，絕育率更低。

農委會︰超出預警值可公告暫停收容

農委會畜牧處動保科科長江文全指出，已要求各地方政府以確保收容品質為優先，超出預警值時可公告暫時停止收容，但不允許長達超過半個月停止收容，將緊盯各縣市的認領養率不得下滑。

包括嘉義縣、澎湖縣和雲林縣等過半流浪狗其實都依賴私人狗場大量認領養，但私人狗場認領養的動機是要搶救面臨被撲殺命運的犬隻，零撲殺政策上路後，迫切領養的動機減少，地方政府不能再依賴大量認領養。

江文全指出，在零撲殺前提下，一定要增加認領養、精準捕捉，才能減少入籠量。所謂精準捕捉，是指有民眾通報流浪犬隻，會評估是否有公安、環境衛生或攻擊性等立即性問題，有攻擊性或影響周圍環境的犬隻優先移除，沒有的就會延後移除。

民團痛批貿然實施 目前時機根本不對

中華民國保護動物協會秘書長黃慶榮認為，一個地區的狗絕育率接近九成時，才是倡導零撲殺適當的時機，貿然實施，將導致不負責任的飼主放心地任意棄養，動保人士、私人狗場也不再積極領養收容所的流浪狗，以台灣的現況要推動零撲殺，許多問題會一一浮現，流浪狗勢必增加，毒狗事件與狗攻擊人的意外也會變多。

江文全說，目前各地方縣市都訂定優先捕捉原則，當民眾通報流浪狗，須明確指認哪隻是造成公共問題的犬隻，才會捕捉。如果民眾直接將飼養的寵物送往收容所，已有半數縣市會收取數千元至上萬元不等費用。

屏東科技大學動物科學與畜產系退休教授夏良宙建議，零撲殺政策上路後，公立收容所內出現犬瘟熱、腸炎等症狀的犬隻要盡快安樂死，避免導致大規模死亡，另一方面要大量推行植入晶片，追蹤犬隻來源。