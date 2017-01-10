同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重

2017-01-10

〔記者陳賢義、王秀亭／台東報導〕前台東醫院精神科醫師陳明哲（後改名陳仁文）涉貪收受藥商回扣，任職近十年，光憑一己之力，就能吃下醫院三分之一的健保營收，以九十三年為例，就貢獻一億四千四百餘萬元的「產值」，平均每月一千二百多萬元，業績年年第一；據了解，陳擁有高雄醫學大學精神醫學碩士學位，雖為「工作狂」型的醫師，但看診態度親切，行事風格在醫界評論兩極。

任職近10年 業績年年第一

陳明哲是由高雄市立凱旋醫院轉任台東醫院服務，八十七年五月升任精神科主任，由於偏遠後山醫師欠缺，台東醫院僅他一名精神科醫師，因而更受重視，深夜或凌晨接獲病患或家屬求助電話即出門的看診態度受讚賞，在職近十年的門診量一直是全院最高，但因此引發部分同仁不滿，看不慣其Ａ健保。

「陳明哲是位好醫師，卻把錢看得太重。」與陳明哲共事過的同事說，只要病患有問題，家屬一通求助電話，他都會趕到醫院收治。不過，陳明哲對同事卻是相當強勢，當時的精神科病房宛如陳明哲的王國、城堡，一切他說了算。

陳明哲的病人百分之百都被診斷成憂鬱症，藉此大量開高價藥品，甚至一顆藥高達七十多元，其他還包括檢驗項目與病情不符，如精神科還照胃鏡、超音波，藥品申報也有不當，營養劑、保肝劑、注射劑都拿來報；但他收容精神病患，解決遊民問題，卻又頗受相關單位肯定。

陳明哲涉貪，就連父母和在警界服務的胞弟也受牽連，涉嫌提供人頭助「洗錢」，檢方依違反洗錢防制法拘提三人到案，全案纏訟十餘年。陳因偽造看診紀錄，詐領健保給付九千萬餘元，台東醫院因而被健保局追繳及罰鍰共七千多萬元。陳在花高院更一審期間過世，最高法院判決陳妻與三名子女在繼承所得遺產範圍內，應連帶賠償院方共一千八百廿五萬多元，全案定讞。