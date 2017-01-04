結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球

2017-01-04

記者何宗翰／台中報導

46歲的張先生身材壯碩，過去曾因肺積水到多家醫院求診，卻找不出病因，上個月發覺坐臥都覺得喘，原以為是溫度驟降所致，到胸腔內科檢查才發現心臟竟大得像排球，由心臟內、外科醫師緊急會診後，認定罹患罕見的結核性心包膜炎，立即施以「心包膜切除術」，術後症狀立刻獲得改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，張先生有抽菸習慣，最近不斷出現咳、喘症狀，聽診時發現心音有摩擦聲，趕緊照X光檢查，發現患者的肺部浸潤，心臟大得有如一顆排球。

不僅如此，心臟內科主任王宇澄表示，宛如心臟被包在椰子殼裡！心臟表面覆蓋一層不明物體，經切片檢查化驗，證實為結核菌入侵心臟引起的心包膜炎。

心臟血管外科主任劉殷佐說，結核性心包膜炎屬於肺外結核的一種，較常發生在20至50歲男性身上，主要經由呼吸道感染。醫療團隊施以「心包膜切除術」，鋸開患者的胸骨後，再剪開心包與心臟間的沾黏，將心包膜剝除乾淨，取出心包膜中的積水，減少對病人心臟的壓力，術後恢復良好，目前繼續服用抗結核菌藥物治療中。