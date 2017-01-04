如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水

2017-01-04 14:00

［記者廖淑玲／雲林報導］經常腰痛劇烈運動還會血尿卻因為怕痛不敢就醫，33歲的張小姐忍到不能再忍，才到虎尾若瑟醫院泌尿外科就診，發現腎臟結石已經阻塞腎臟造成腎臟水腫，接受體外震波碎石手術後仍未改善，再進行右側迷你腎臟鏡取石手術，終於有效完全清除結石，讓張小姐破涕為笑，感謝醫院醫護團隊。

若瑟醫院泌尿外科主任林易霆今天表示，尿路結石治療有很多方法，看結石的大小、位置、硬度、成份及患者的健康狀況決定，小於0.5公分的結石可以嘗試用藥物使結石自行排出；體外震波碎石術可以用在直徑0.5公分到2公分之間的結石，而該手術免住院、免麻醉、沒有傷口、低疼痛、低侵入性，且有健保給付，是目前最多人選擇也是醫院優先建議給病人的治療方式。

若瑟醫院副院長黃啟彬指出，該院自從碎石機開始設立，已經累積超過1萬2500例體外震波碎石治療經驗，擊碎率80%，有超過一半的患者不需要忍受手術麻醉之苦就可以將結石治療完畢。

但針對一些較大或過於堅硬的腎結石，單以體外震波也無法有效擊碎結石，就要考慮腎臟鏡取石或軟式輸尿管鏡取石手術，可將結石清除乾淨且傷口小，術中及術後出血減少，提升安全性。

黃啟彬強調，隨著醫療器械愈來愈精密、手術技術愈精進，迷你腎臟鏡手術可帶給腎結石患者更加安全舒適的治療體驗，該院曾治療國小六年級的病患，是最小年齡的腎結石患者，術後狀況都非常良好。

林易霆表示，雲彰地區民眾結石率高居全台，分析原因可能與飲用地下水有關，但確切原因尚無進一步統計，不過，預防勝於治療，如何預防腎結石？除了病患個人先天體質，仍可以藉由後天飲食及生活習慣改變減少結石發生，首先就是每日至少喝水2000至3000cc以降低尿液濃度，減少尿液過飽和發生，以減少結石的形成，其次適度的運動、減少鹽份和蛋白質的攝取都有助減少結石的復發，再加上定期健康檢查就是最好預防之道。

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