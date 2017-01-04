如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水
［記者廖淑玲／雲林報導］經常腰痛劇烈運動還會血尿卻因為怕痛不敢就醫，33歲的張小姐忍到不能再忍，才到虎尾若瑟醫院泌尿外科就診，發現腎臟結石已經阻塞腎臟造成腎臟水腫，接受體外震波碎石手術後仍未改善，再進行右側迷你腎臟鏡取石手術，終於有效完全清除結石，讓張小姐破涕為笑，感謝醫院醫護團隊。
若瑟醫院泌尿外科主任林易霆今天表示，尿路結石治療有很多方法，看結石的大小、位置、硬度、成份及患者的健康狀況決定，小於0.5公分的結石可以嘗試用藥物使結石自行排出；體外震波碎石術可以用在直徑0.5公分到2公分之間的結石，而該手術免住院、免麻醉、沒有傷口、低疼痛、低侵入性，且有健保給付，是目前最多人選擇也是醫院優先建議給病人的治療方式。
若瑟醫院副院長黃啟彬指出，該院自從碎石機開始設立，已經累積超過1萬2500例體外震波碎石治療經驗，擊碎率80%，有超過一半的患者不需要忍受手術麻醉之苦就可以將結石治療完畢。
但針對一些較大或過於堅硬的腎結石，單以體外震波也無法有效擊碎結石，就要考慮腎臟鏡取石或軟式輸尿管鏡取石手術，可將結石清除乾淨且傷口小，術中及術後出血減少，提升安全性。
黃啟彬強調，隨著醫療器械愈來愈精密、手術技術愈精進，迷你腎臟鏡手術可帶給腎結石患者更加安全舒適的治療體驗，該院曾治療國小六年級的病患，是最小年齡的腎結石患者，術後狀況都非常良好。
林易霆表示，雲彰地區民眾結石率高居全台，分析原因可能與飲用地下水有關，但確切原因尚無進一步統計，不過，預防勝於治療，如何預防腎結石？除了病患個人先天體質，仍可以藉由後天飲食及生活習慣改變減少結石發生，首先就是每日至少喝水2000至3000cc以降低尿液濃度，減少尿液過飽和發生，以減少結石的形成，其次適度的運動、減少鹽份和蛋白質的攝取都有助減少結石的復發，再加上定期健康檢查就是最好預防之道。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 史前人類尼安德塔人 被發現是「食人族」
- 週刊爆台積電史上最大收賄案 張忠謀震怒查內鬼
- 去年歐股基金大失血 新興市場吸金王
- 3台灣人創辦「超微」 美《財富雜誌》評成長最快速公司
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 聯發科本季手機晶片 出貨估減15%至20%
- 預算被刪 水里曾申請縣府協商
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- NBA》綠衫軍三分彈伺候 爵士連勝止步
- 送別導演陳俊良 藝人不捨好好先生
- 醉漢攻擊救護車 救護員還原現場
- NBA》本季狀況不佳 帕森斯坦言：我不在比賽狀態裡
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- 川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
- 避免過年鬧血荒 「楊梅吳尊」邀挽袖
- 假冒立委借錢 社會新聞老記者中招
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 證券行情表、證券表格
- 興航工會赴金管會抗議 現場一度推擠
- 防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖
- 36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬
- 一例一休新制 政院：整體對勞工有利
- 解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官
- 稅改必須周全 避免步馬後塵
- 2017台北國際書展 回溯台灣閱讀好時光
- 田亞霍曾簽2300萬賣身契 公司倒了才得救
- 鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
- 自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 獲聘國策顧問 崑濱伯：台灣不應閒置農田
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 變態男多次騷擾女店員 網友怒嗆：有病就該看醫生！
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 《鄉代會7比4決議不通過 但7票未達出席人數2/3》中寮公所覆議案逆轉 否決變通過
- 為了閃紙板 小客車4輪朝天
- NBA》詹皇揪甘心 場外關心哈勒戴妻子
標題：如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email