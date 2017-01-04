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如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水

2017-01-04  14:00

［記者廖淑玲／雲林報導］經常腰痛劇烈運動還會血尿卻因為怕痛不敢就醫，33歲的張小姐忍到不能再忍，才到虎尾若瑟醫院泌尿外科就診，發現腎臟結石已經阻塞腎臟造成腎臟水腫，接受體外震波碎石手術後仍未改善，再進行右側迷你腎臟鏡取石手術，終於有效完全清除結石，讓張小姐破涕為笑，感謝醫院醫護團隊。

若瑟醫院泌尿外科主任林易霆今天表示，尿路結石治療有很多方法，看結石的大小、位置、硬度、成份及患者的健康狀況決定，小於0.5公分的結石可以嘗試用藥物使結石自行排出；體外震波碎石術可以用在直徑0.5公分到2公分之間的結石，而該手術免住院、免麻醉、沒有傷口、低疼痛、低侵入性，且有健保給付，是目前最多人選擇也是醫院優先建議給病人的治療方式。

若瑟醫院副院長黃啟彬指出，該院自從碎石機開始設立，已經累積超過1萬2500例體外震波碎石治療經驗，擊碎率80%，有超過一半的患者不需要忍受手術麻醉之苦就可以將結石治療完畢。

但針對一些較大或過於堅硬的腎結石，單以體外震波也無法有效擊碎結石，就要考慮腎臟鏡取石或軟式輸尿管鏡取石手術，可將結石清除乾淨且傷口小，術中及術後出血減少，提升安全性。

黃啟彬強調，隨著醫療器械愈來愈精密、手術技術愈精進，迷你腎臟鏡手術可帶給腎結石患者更加安全舒適的治療體驗，該院曾治療國小六年級的病患，是最小年齡的腎結石患者，術後狀況都非常良好。

林易霆表示，雲彰地區民眾結石率高居全台，分析原因可能與飲用地下水有關，但確切原因尚無進一步統計，不過，預防勝於治療，如何預防腎結石？除了病患個人先天體質，仍可以藉由後天飲食及生活習慣改變減少結石發生，首先就是每日至少喝水2000至3000cc以降低尿液濃度，減少尿液過飽和發生，以減少結石的形成，其次適度的運動、減少鹽份和蛋白質的攝取都有助減少結石的復發，再加上定期健康檢查就是最好預防之道。

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  • 若瑟醫院泌尿外科主任林易霆說明尿路結石治療方式。（記者廖淑玲攝）

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  • 尿路結石治療前後對比。（記者廖淑玲攝）

    尿路結石治療前後對比。（記者廖淑玲攝）

  • 若瑟醫院泌尿外科主任林易霆教大家最簡單預防腎結石的方法就是多喝水。（記者廖淑玲攝）

    若瑟醫院泌尿外科主任林易霆教大家最簡單預防腎結石的方法就是多喝水。（記者廖淑玲攝）

  • 若瑟醫院副院長黃啟彬（左）、泌尿外科主任林易霆（右）教大家如何預防腎結石。（記者廖淑玲攝）

    若瑟醫院副院長黃啟彬（左）、泌尿外科主任林易霆（右）教大家如何預防腎結石。（記者廖淑玲攝）

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